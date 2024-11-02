ポタラ宮で恒例の「お色直し」 中国西蔵自治区
10月30日、塗装作業が進むポタラ宮の外壁。（ラサ＝新華社記者/旦増尼瑪曲珠）
【新華社ラサ11月2日】中国西蔵自治区ラサ市のポタラ宮でこのほど、年に1度の外壁メンテナンスが始まった。作業はポタラ宮管理処の作業員とボランティアが協力して行う。牛乳や蜂蜜、白砂糖、赤砂糖、サフランなどをさまざまな色の石灰に混ぜて白、赤、黄色の専用塗料を作り、外壁に吹き付けるため、ポタラ宮は「甘い宮殿」とも呼ばれている。独特な配合による塗料は粘性があり剥がれにくく、古い建築物の壁の保護に適している。
10月30日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/旦増尼瑪曲珠）
10月29日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付けるボランティア。（ラサ＝新華社記者/晋美多吉）
10月30日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/晋美多吉）
10月29日、塗料の運搬を手伝うため待機するボランティア。（ラサ＝新華社記者/晋美多吉）
10月30日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/丁増尼達）
10月30日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/丁増尼達）
10月30日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/丁増尼達）
10月28日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/旦増尼瑪曲珠）
10月29日、塗料を混ぜる作業員とボランティア。（ラサ＝新華社記者/晋美多吉）
10月29日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/晋美多吉）
10月30日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員の手元。（ラサ＝新華社記者/晋美多吉）
10月30日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/丁増尼達）
10月28日、ポタラ宮に塗料を運ぶボランティア。（ラサ＝新華社記者/旦増尼瑪曲珠）
10月28日、ポタラ宮の壁に塗料を吹き付ける作業員。（ラサ＝新華社記者/旦増尼瑪曲珠）
10月31日、外壁の塗装作業が行われるポタラ宮。（ラサ＝新華社記者/姜帆）
10月31日、外壁の塗装作業が行われるポタラ宮。（ラサ＝新華社記者/姜帆）