「なにわのブラックダイヤモンド」こと、グラビアアイドルの橋本梨菜が2日、自身のX(旧ツイッター)を更新。福岡で行われたハロウィーンイベントに出演していたことを報告し、メイド風の「ぴたぴた」ニット姿を披露した。



橋本は「10/30.31は2日間ハロウィンイベント出演でしたーーっ」と題して写真を投稿。自身が所属するアイドルグループ「sherbet」の青山ひかる、河路由希子とコンセプトを合わせたメイド風のコスプレをし、イベントを楽しむ姿を載せた。フリル基調の衣装ながら、上半身はニット地という特殊な作りで、持ち前のダイナマイトボディが強調された。



この衣装にはフォロワーも大興奮。「ごっつかわいい」「We love you rina Chan your Halloween costume is really beautiful!」(リナちゃんのハロウィンコスは本当に可愛い)と日本だけでなく、海外ファンも魅了されていた。



橋本は「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で知られ、多数のイメージDVD、写真集を発売する人気グラビアアイドル。パリ五輪では、交際が報じられている柔道男子66キロ級の阿部一二三選手が連覇を果たした際、現地で観戦する様子が目撃されて話題になっていた。



(よろず~ニュース編集部)