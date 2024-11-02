¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡È·ëÀ®£²£µ¼þÇ¯Á°Ìëº×¡É£¹Ç¯¤Ö¤êÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç½éÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¡¢¾®ÅÄÏÂÀµ¤È¥³¥é¥Ü
¡¡£²¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ëÀ®£²£µ¼þÇ¯¤Î½é¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¡ÖÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¡¡£á£ôÉðÆ»´Û¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¡¢¿åÌîÎÉ¼ù¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢µÈ²¬À»·Ã¤Î²¹¤«¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡££¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¡££³Æü¤Î·ëÀ®£²£µ¼þÇ¯µÇ°Æü¤òÁ°¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È´ë²è¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤ÎºÂÀÊ¤â³«Êü¡£¿åÌî¤Ï»ÍÊý¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡ÖÃÆ¤¸ì¤ê¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¯¡Ê¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£µÈ²¬¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡ÊÀ¼¤¬¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍá¤Ó¤»¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£±Ëü£²£°£°£°¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö»þÂå¤«¤é¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ç±£¤ì¤¿Ì¾¶Ê¡ÖÀÖ¤¤¤«¤µ¡×¡¢¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤Ê¤É£²£°¶Ê¤ò²Î¾§¡£ÃæÈ×¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¾®ÅÄÏÂÀµ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤É¤è¤á¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡££²ÁÈ¤Ï¡¢¾®ÅÄ¤¬£²£°£°£¶Ç¯¤ËÈÖÁÈ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö£Ó£Á£Ë£Õ£Ò£Á¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ°ÊÍè¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿åÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤ê¾å¤²¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤¤¤¤²Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤Â³¤±¤Æ¡¢Ä°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡££²ÁÈ¤Ï¡Ö£Ó£Á£Ë£Õ£Ò£Á¡×¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¡Ö·¯½»¤à³¹¤Ø¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ïº£Ç¯¡¢£²·î¤«¤é£²¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡¢£¶·î¤Ë½é¤Î³¤³°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢£··î¤«¤éÁ´¹ñÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï½é²Æ¤ËÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬·èÄê¡££²¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤³èÆ°¤¬Â³¤¯¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡Ö¤³¤³¡Ê¡á¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢Çï¼ê¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£ºÇ½é¤«¤é´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÆø¡Ê¤Ë¤®¡Ë¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Êº£Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ë¤Þ¤¿°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¿åÌî¤â¡Ö¡Ê·ëÀ®£²£µ¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¡Ëº£Æü¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤à¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê²ÃÌÐ¡¡¿ÂÀÏº¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
£±¡¥²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ê£²¿Í£ö£å£ò¡¥¡Ë
£²¡¥¡¡£Ó£é£î£ç¡ª
£³¡¥¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
£´¡¥¡¡¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è
£µ¡¥¡¡£Ç£ï£ï£ä¡¡£Í£ï£ò£î£é£î£ç
£¶¡¥¡¡²Æ¶õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
£·¡¥¡¡ÀÖ¤¤¤«¤µ
£¸¡¥¡¡¤¯¤Á¤Å¤±
£¹¡¥¡¡¥³¥¤¥¹¥ë¥ª¥È¥á
£±£°¡¥¤¢¤Ê¤¿¤Ï
£±£±¡¥£Ó£Î£Ï£×¡¡£Á£Ç£Á£É£Î
£±£²¡¥¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤¤¤Ç¤è
£±£³¡¥µ¤¤Þ¤°¤ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯
£±£´¡¥¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É
£±£µ¡¥¤¸¤ç¤¤¤Õ¤ë
£±£¶¡¥¤«¤é¤¯¤ê
£±£·¡¥²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ê£Ò£Å£Ã¡¡£ö£å£ò¡¥¡Ë
¡Ú¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Û
£±£¸¡¥£Ó£Á£Ë£Õ£Ò£Á¡Ê£÷£é£ô£è¾®ÅÄÏÂÀµ¡Ë
£±£¹¡¥·¯½»¤à³¹¤Ø¡Ê£÷£é£ô£è¾®ÅÄÏÂÀµ¡Ë¢¨¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼
£²£°¡¥¥¿¥æ¥à¥³¥È¥Ê¥¥Ê¥¬¥ì¥Î¥Ê¥«¥Ç