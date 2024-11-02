[11.2 プレミアリーグ第10節](セント ジェームズ パーク)

※21:30開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 22 ニック・ポープ

DF 5 ファビアン・シェア

DF 20 ルイス・ホール

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 36 ショーン・ロングスタッフ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 7 ジョエリントン

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 14 アレクサンデル・イサク

控え

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 17 エミル・クラフト

DF 25 ロイド・ケリー

DF 37 アレックス・マーフィー

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 24 ミゲル・アルミロン

MF 67 ルイス マイリー

FW 18 ウィリアム オスラ

監督

エディ・ハウ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 トーマス・パーティ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります