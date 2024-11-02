ニューカッスルvsアーセナル スタメン発表
[11.2 プレミアリーグ第10節](セント ジェームズ パーク)
※21:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 7 ジョエリントン
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 17 エミル・クラフト
DF 25 ロイド・ケリー
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
※21:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 7 ジョエリントン
FW 10 アンソニー・ゴードン
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 17 エミル・クラフト
DF 25 ロイド・ケリー
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります