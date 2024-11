パール×ストーンクロスリング ¥1,800

毎日のコーディネートのアクセントとして、普段使いにぴったりなプチプラのアクセサリー。可愛いデザインもたくさんあって、トレンドも取り入れやすいけれど、私たち40代の大人が身につけるときは、ちょっとしたコツが必要なんだそう。大人の女性に向けたアクセサリーストア「MUK(エムユーケー)」を展開するアクセサリー選びのプロ「ムカイ」スタッフさんに「大人のプチプラアクセサリーの選び方」を教えてもらいました!

Puretre/SleekスクエアシェイプフープピアスL

ラインストーンシルバーブレス

二連シルバービーズブレス

一粒パールシルバーリング

ドロップデザインゴールドピアス

ドゥブルサージカルステンレスリング

クリスクロスチェーンステンレスネックレス

パールクロスゴールドピアス

フェイクパールフープイヤーカフ

シルバースクエアブレス

ツイストC型フープピアス

■プチプラアクセでも高見えするものを選ぶポイント■〇大きな飾りや凝ったデザインではなく、ベーシックなものを選ぶ「プチプラに見えにくいのは、シンプルなデザインのアイテム。手元や耳元にプラスすると、コーディネートにそっと華やかさを添えてくれます。子どもっぽく見えがちなモチーフは避けたほうが無難です」(ムカイ 東日本営業部 中村幸さん)モチーフではなく、シンプルベーシックなものを意識して。端正なデザインが魅力のフープピアス。角があることでシャープな印象に。photo:Puretre/SleekスクエアシェイプフープピアスL¥1,760(MUK)シルバーブレスも質感があると上質な印象。photo:ラインストーンシルバーブレス¥1,800(LAITUE)photo:二連シルバービーズブレス ¥1,800(LAITUE)パールは小ぶりなフェイクパールなら高見えに。photo:一粒パールシルバーリング ¥1,800(LAITUE)シンプルでも形に少し個性があると大人っぽく仕上がる。photo:ドロップデザインゴールドピアス ¥1,800(LAITUE)「旬のトレンド素材を使用しているものをチョイスするのもおすすめ。ステンレス、シルバー925、厚メッキなど変色しにくい素材も使いやすいです」(ムカイ 企画営業 土屋尚美さん)photo:JUNO/ドゥブルサージカルステンレスリング ¥2,750(MUK)■〇ジュエリーやハイブランドのファッション、小物とあわせる「ファッションからアクセサリーまで全身をプチプラでまとめるのではなく、洋服やバッグなどの小物にプチプラ以外のアイテムを入れて、ハイ&ローミックスのコーディネートにすると高見せに。またジュエリーともバランスをあわせて重ねづけするのも◎。」(ムカイ バイヤー 小松由佳さん)「耳周りが派手ならネックレスは華奢orつけないなど、引き算のバランスも重要です。」(ムカイ 営業部 沼畑春香さん)上質なニットと合わせるなどハイ&ローミックスを意識するとコーデが引き立つ。photo:クリスクロスチェーンステンレスネックレス ¥1,980(MUK)耳元に存在感がある場合は全体は他のアクセサリーのボリュームをおさえめにすると◎。photo:パールクロスゴールドピアス ¥1,800(LAITUE)小ぶりなフェイクパールは高見えしやすく重ね付けも上品にまとまりやすい。photo:フェイクパールフープイヤーカフ ¥1,800(LAITUE)■〇リングを重ねづけするときは、デザインや大きさを踏まえてこなれて見せるリングの重ねづけ。ただ重ねるだけだと、ゴテゴテに見えてしまうことも。「数なら片手で指2本、両手で指3本分くらい、細身と大ぶりのデザインを重ねるなどつけ方には工夫が大事。単体で重ねづけに見えるダブルリングもおすすめです」(ムカイ 企画営業 土屋尚美さん)服装がシンプルな時はゴテゴテにするのもあり。その場合でもゴツめのデザインは左右各1に限定するなどつけ過ぎには注意して。細身のリングは持っているとあらゆるリングと重ね付けできて便利。シンプルかつ質感が凝っていると高見え効果も。photo:(人差し指)華奢ウェーブシルバーリング ¥1,800(LAITUE)1本で重ね付けに見えるデザインは、合わせ方を考えなくていいので重宝。photo:パール×ストーンクロスリング ¥1,800(LAITUE)■失敗を回避!ネットで購入する際に注意したいポイント「ネット購入する場合、気になるのはそのサイズ感。なるべく試着写真を確認し、アクセサリー単体だけでなく、コーディネート写真も参考にすると、サイズの失敗を減らすことができます。また、SNSなどでスタッフやお客様の着用写真がアップされているものも参考になります。」(ムカイ バイヤー 河村彩香さん)届いてみてあれ?とならないように、着画があると安心。photo:シルバースクエアブレス ¥1,800(LAITUE)photo:ツイストC型フープピアス ¥1,800(LAITUE)コメント・写真協力/ムカイ“Shine with accessories at all scenes.”をテーマに、高品質で高感度なアクセサリーを提案。素材を生かしたモノづくりへのこだわりに定評アリ。WEBshop「MUK」、全国に520店舗以上を展開。写真協力/LAITUE@laitue_official東日本営業部・中村幸さん、営業マネージャー・沼畑春香さん、企画営業・土屋尚美さん、バイヤー・小松由佳さん、河村彩香さん(Puretre)取材・文=伊藤延枝