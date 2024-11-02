¥È¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤ß¤Á¤ª¡¢µÊ±ì¼Ô¤È¤·¤ÆÍ×Ë¾¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ÎÎÁ¶â2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Î¤ß¤Á¤ª¡Ê39¡Ë¤¬¡¢µÊ±ì¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ß¤Á¤ª¤Ï2Æü¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¡£¡Öº£39ºÍ¤Ç30ºÍ¤«¤é¥¿¥Ð¥³µÛ¤¤»Ï¤á¤¿¤±¤ÉÀäÂÐ¥¿¥Ð¥³µÛ¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÊý¤¬Ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªºÌ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡ªµÛ¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÊý¤¬¹¬Ê¡¡¼¡ª¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎÎÁ¶â2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éµÊ±ì½ê1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¡¼¡ªÍê¤ó¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤È´õË¾¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖµÊ±ì½ê¤Î¥é¥¤¥ó¾¯¤·³°¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤¦¿Í¤Ï¢þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¤ß¤Á¤ª¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¿¥Ð¥³¤¦¤á¡¼¡×¤È»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¿¥Ð¥³¤ä¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³Î¤«¤ËµÊ±ì½ê¤ÇµÛ¤¨¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤ËµÊ±ì½êºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ã¤¦¤è¤Ê¡×¡ÖÈóµÊ±ì¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤âµÊ±ì½êÁý¤ä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µÊ±ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£