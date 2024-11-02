¥«¥Á¥«¥Á¤¬Íè¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¡¢ºÊ¤¬¤¤¤¿¸÷·Ê¡¿¤¤ß¤Î¥«¥Á¥«¥Á¥
¡Ø¤¤ß¤Î¥«¥Á¥«¥Á¡Ù¡ÊÔ¤»³¤ê¤¹/¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¥±¥¤¤ÏÉã¿Æ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£¤¢¤ëÆü¡¢Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¥±¥¤¤Î¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿º«Ãî¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²È»ö¤Ê¤É¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤¹¤ë¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÃî¤Ï¡¢ÌÄ¤À¼¤«¤é¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥«¥Á¥«¥Á¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÆÉ¸å¤Ë¤Ï¿´¤¬¾¯¤·¤Û¤°¤ì¤ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤Ê¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤¤ß¤Î¥«¥Á¥«¥Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£