¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢µÕÅ¾ÆüËÜ°ì¤Ø¶áÆ£·ò²ð¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¡Ö¡Ê¾É¾õ¤Ï¡Ë²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡£²Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ä£å£Î£Á¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£´¡×¤ÎÂè£¶Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï¡¢°Å·¸õ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢£³Æü¸á¸å£¶»þ³«»Ï¤Ë½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²¾¡£³ÇÔ¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£±Àï¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ë¡¢¤Ç¤¤¤¤±«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Ç¤Î±«Å·½ç±ä¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¤Î¤¦¡Ê£±Æü¡Ë¤Î°ÜÆ°Æü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤ç¤¦¡Ê£²Æü¡Ë¤â¶õ¤¤¤¿¤Î¤ÏµÕ¤Ë¥×¥é¥¹¡×¤È¡¢Áª¼ê¤ÎÈèÏ«²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£Ä£ÈÀ©¤Î¤Ê¤¤Âè£¶Àï°Ê¹ß¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤¬¤ë¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡££¹·î£±£¶Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î±¦Â¼óÇ±ºÃ¸å¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÇ½ª·èÄê¤Ï¤¢¤¹¡Ê£³Æü¡Ë¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡Ê´µÉô¤Î¾É¾õ¤Ï¡Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£ÉÂ±¡¡Ê¤Î¼õ¿Ç·ë²Ì¡Ë¤â²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÀèÈ¯¤ÇÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤¹¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê£´Æü¡Ë¾¡¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£º£µ¨¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í£°ì¤È¤Ê¤ëÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¡¢£²£°Ç¯°ÊÍè¤ÎÈá´ê¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë³Ð¸ç¤À¡£