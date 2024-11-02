¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÎÞ¤â¤Î¡Äà±ýÇ¯¤Î²ÎÉ±á3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Î3¿Í¤ä¤ó‼️¡×¡Ö°û¤â¤¦¡Á♫¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤íÀ¤Âå¤À¤ï¡Á¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´ßÃ«¹á(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²û¤«¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ßÃ«¹á´¶¼Õº×2025‼️¡¡ÀèÆü¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥²¥¹¥ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÁáÂ®¤ÎÂè°ì²óºîÀï²ñµÄ‼️¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¹âÀéÎ¤(55)¡¢¥ê¥ó¥É¥Ð¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÅÏÀ¥¥Þ¥(55)¤È¤Î¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Î´¥ÇÕ3¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡´ßÃ«¤ÏÍèÇ¯2·î¤Ë¹±Îã´ë²è¡Ö´ßÃ«¹á´¶¼Õº×¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè·î27Æü¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¿¹¹âÀéÎ¤¤ÈÅÏÀ¥¥Þ¥¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÁáÂ®¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤íÀ¤Âå¤À¤ï¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤Î3¿Í¤ä¤ó‼️²æ¤é¤Î»þÂå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÞ¤â¤ó¤ä¤Ç¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê£³¿Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¯¡×¡Ö°û¤â¤¦¡Á♫¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥Ò¥Ã¥È¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£