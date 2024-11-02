11·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎËþÅ·¡ùÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢
¡ØÆþÌîÃ«ºßÍè¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿ ¡É¥Ú¥Ú¤½¤Ð¥Á¡¼¥Î¡É ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
 
¥ì¥·¥Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹✨
 

¡ú¥Ú¥Ú¤½¤Ð¥Á¡¼¥Î

 

¡ãºàÎÁ¡ä

ÆþÌîÃ«ºßÍè¤½¤Ð¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿                            £´£°£°£ç

±ö¡Ê¥Ñ¥¹¥¿è§¤ÇÍÑ¡Ë                                       Å¬µ¹

¥Ù¡¼¥³¥ó                                                     £²£°£°g

¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë                              ¡¡¡¡¡¡¡¡ £³£²£°£ã£ã

¤Ë¤ó¤Ë¤¯                                                      £´ÊÒ

¥±¥Ã¥Ñ¡¼¡¡                                   ¡¡¡¡¡¡     Âç¤µ¤¸£³¼å

¥×¥Á¥È¥Þ¥È                                                  £±£¶¸Ä

¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¥Á¡¼¥º                 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡    Å¬µ¹

¹â±ó¤Æ¤ó¤È¤¦¤Ê¤ó¤Ð¤ó                  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   £´ËÜ

¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê                                     Å¬µ¹¡ÊÁÆ¤ß¤¸¤ó¡Ë

 

¥ì¥â¥ó¡Ê7­Ð¥¹¥é¥¤¥¹¡Ë               ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡    £´Ëç

¥ª¥¯¥é                                       ¡¡¡¡¡¡¡¡      £¸ËÜ

¥Ø¥Á¥Þ                                      ¡¡¡¡¡¡¡¡       £±ËÜ

»ç¤µ¤µ¤²                                                      £´ËÜ

»çÂçº¬                                             £±/£²ËÜÄøÅÙ¡Ê¥¹¥é¥¤¥¹£±£¶Ëç¡Ë

±ö                                                  ¡¡¡¡¡¡¡¡  Å¬µ¹

¤³¤·¤ç¤¦                                                       Å¬µ¹

 

¡Úºî¤êÊý¡Û

­¡ÆþÌîÃ«ºßÍè¤½¤Ð¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡Ê¥Ñ¥Ã¥Ñ¥ë¥Ç¥Ã¥ì¡Ë¤ÏÉý¹­¤¤¤¿¤á¥Ñ¥¹¥¿Æ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ç¤è¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¯

­¢¥Ñ¥¹¥¿Æé¡Ê¿¼Æé¤È¥¶¥ë¤ÇÂåÍÑ²Ä¡Ë¤Ë2.5¡ó¤Î±öÊ¬Ç»ÅÙ¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤¹

­£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÇï»ÒÌÚÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë

­¤¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¡¢²¡¤·ÄÙ¤·¤Æ³ä¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢1/4¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

¡¡¹â±ó¤Æ¤ó¤È¤¦¤Ê¤ó¤Ð¤ó¤Ï¼ï¤òÈ´¤¯¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ÏÍÕ¤ò¹ï¤à

­¥¥ª¥¯¥é¤ÏÈÄ¤º¤ê¤·¤ÆÀö¤¤¡¢¥Ø¥¿¤Î¸Ç¤¤ÉôÊ¬¤òºï¤ë¡£¥Ø¥Á¥Þ¤ÏÈé¤òÇí¤¤¤Æ¡¢£±¡¥£µ£ã£í¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

¡¡»ç¤µ¤µ¤²¤Ï¼Ð¤áÀÚ¤ê¡¢»çÂçº¬¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë

­¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¹â±ó¤Æ¤ó¤È¤¦¤Ê¤ó¤Ð¤ó¡¢¥±¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤«¤éÃæ²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­§¥±¥Ã¥Ñ¡¼¤¬³ä¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¹¥¿Æé¤ÎÅò¤ò£±£°£°­Õ¤Û¤É²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢

¡¡¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ò²Ã¤¨¤µ¤é¤Ë¼ÑµÍ¤á¤ë¡£¼ÑµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢ÍÏ¤«¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯

­¨ÆþÌîÃ«ºßÍè¤½¤Ð¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡Ê¥Ñ¥Ã¥Ñ¥ë¥Ç¥Ã¥ì¡Ë¤òè§¤Ç»Ï¤á¤ë¡££µ¤ÎÌîºÚ¤ò¿ï»þÅêÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤Ëè§¤Ç¾å¤¬¤ëÍÍ¤ËÄ´À°¤¹¤ë

­©è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¯¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ£·¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¡¢²ÃÇ®¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢

¡¡¥ì¥â¥ó¤âºñ¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£Æý²½¤µ¤»¡¢±ö¡¢¸ÕÜ¥¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ´°À®

 