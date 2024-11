ラジオDJの山崎あみが10月31日(木)、美スタイル際立つニット姿の一服ショットを公開した。【別カット】股下何センチ?山崎あみのミニスカート姿お天気キャスターとして人気を博し、2022年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM)のメインDJとして活躍している山崎あみ。モデルや女優など幅広い分野で活躍し、今年6月には初の写真集を発売した。

山崎は31日、「9月に終了した『 MUSIClock with THE FIRST TIMES 』なんと、明日から『 MUSIClock+』に改名して復活することになりました!!!( はやい!!)番組終了が決まってから、毎朝スタジオの前まで足を運んで抗議をしてくださったリスナーさん、嘆願書を書いてくださったリスナーの皆さん。番組終了してからも #みゅじろく で毎日ポストしてくださったリスナーの皆さんのお陰でこんなに早く復活することができました、、スポンサー様様様にキノコのホクト様をお迎えして、キノコの良さをお伝えしながらクスッと笑える温かい番組にしていきます 人生潤します!@interfm897 にて 毎週金曜日 7:00〜8:50 聴いてねっ」とInstagramを更新。豊満バスト際立つニット姿が美しい一服ショットを公開した。投稿には「あーみんめっちゃ可愛い」「復活メッチャ嬉しいです」「あーみん今日も素敵だなぁ〜」「かわいい」などのコメントが寄せられている。