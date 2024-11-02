¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬1¸Ä¤¢¤Ã¤¿¡×±«¤¬Í¿¤¨¤¿à¸¦µæ»þ´Öá¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬²£ÉÍ¤ÇÉüÄ´¤Ø
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡Âè6Àï¡¡DeNA¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë¡¡±«Å·Ãæ»ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬ÉüÄ´¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ³«ºÅ¤ÎÂè1Àï¤ÈÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢7ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤ÈMVP¤Ëµ±¤¤¤¿CS¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂè3Àï°Ê¹ß¤Ï12ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¤Ô¤¿¤ê¤ÈÅö¤¿¤ê¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢Âè5Àï½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¤³¤³3»î¹çÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç½¤Àµ¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼¼ÆâÎý½¬¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò½ª¤¨¤¿»³Àî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡Ë°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬1¸Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº£ÆüÄ¾¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¤È¤¤Ë±«¤¬¹ß¤é¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯º¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3»î¹çÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÆü°ÜÆ°¤·¤Æ¡ÊÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¹Í¤¨¤¿¡£ËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê2Æü¤Î¡Ë»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£Æü1ÆüÎý½¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹çÁ°¤âÎý½¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£±«Å·Ãæ»ß¤¬»³Àî¤ËÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Îà¸¦µæ»þ´Öá¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ÎµÙ¤ß¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¼þ¤ê¤¬»×¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È»³Àî¤â¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿4ÈÖ¤¬ºÆ¤Ó²£ÉÍ¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë