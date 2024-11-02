·¦ÄÍÍÎ²ð¡õµµÍüÏÂÌé¡¢½é¶¦±é¤Ç»É·ã¤·¹ç¤¦¡ÖÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡¡Â©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡õ³Ý¤±¹ç¤¤¤âÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢KAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦DMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¡Ê12·î6Æü¤è¤êÇÛ¿®¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµµÍüÏÂÌé¡õ·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¡È¿Í¡É¤ÇÉ½¸½¡¡Ææ¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤â¡ª¡©¡Öµµ¤Á¤ã¤ó¤«¤éµµ¤µ¤ó¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡×
¡¡º£ºî¤ÏÌ¡²è»¨»ï¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤Ç2014Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¥À¥¤¥¹¥±»á¤Ë¤è¤ë¡ØÁ±°¤Î¶ý¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¤ò¡¢ÇòÀÐ¹¸»Î´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì²½¡£°ì¸«¡¢²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¼ä¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÅ¹¡Ö¥«¥â¥á¸Å½ñÅ¹¡×¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡ÖÉü½²¼Ô¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢ÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ë¡¤ÎºÛ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤¿²Ã³²¼Ô¤ËºÛ¤¤ò²¼¤¹¡ÈÉü½²²°¡É¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÄÌ¾Î¥«¥â¤³¤È³û¥ÎÌÜÉð¡Ê¤«¤â¤Î¤á¡¦¤¿¤±¤·¡ËÌò¤ò·¦ÄÍ¡¢ÄÌ¾Î¥È¥é¤³¤ÈÅçÅÄ¸×¿®¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤È¤é¤Î¤Ö¡ËÌò¤òµµÍü¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µµÍü¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿·¦ÄÍ¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¤À¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê·¦ÄÍ¤¬¡Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¸½¾ì¤òÀèÆ¬¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÉáÃÊ¡¢¡É¤«¤á¤Á¤ã¤ó¡É¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë·¦ÄÍ¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤á¤µ¤ó¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤ÈµµÍü¤Ï¡Ö¤«¤á¤µ¤ó¤Ë¾º³Ê¡©¡×¤È¤¦¤ì¤·¤²¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ìò¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ²¶¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Î¾åÂ¦¤¬²¶¤Ç¡¢²¼¤¬¤«¤á¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È2¿Í¤Ç¡È¿Í¡É¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢·¦ÄÍ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼«¿®¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤ÎÆîº»ÎÉ¤¬¡Ö¸ìÈø¤Ë¡Ø¡Á¤Ã¤¹¡Ù¤È¤«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È·¦ÄÍ¤ÈµµÍü¤¬À¼¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÀä»¿¡£Æî¤ò¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡È¤Ã¤¹¡É¡×¤È´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµµÍüÏÂÌé¡õ·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¡È¿Í¡É¤ÇÉ½¸½¡¡Ææ¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤â¡ª¡©¡Öµµ¤Á¤ã¤ó¤«¤éµµ¤µ¤ó¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡×
¡¡º£ºî¤ÏÌ¡²è»¨»ï¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤Ç2014Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¥À¥¤¥¹¥±»á¤Ë¤è¤ë¡ØÁ±°¤Î¶ý¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¤ò¡¢ÇòÀÐ¹¸»Î´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì²½¡£°ì¸«¡¢²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¼ä¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÅ¹¡Ö¥«¥â¥á¸Å½ñÅ¹¡×¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡ÖÉü½²¼Ô¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢ÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ë¡¤ÎºÛ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤¿²Ã³²¼Ô¤ËºÛ¤¤ò²¼¤¹¡ÈÉü½²²°¡É¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÉáÃÊ¡¢¡É¤«¤á¤Á¤ã¤ó¡É¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë·¦ÄÍ¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤á¤µ¤ó¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤ÈµµÍü¤Ï¡Ö¤«¤á¤µ¤ó¤Ë¾º³Ê¡©¡×¤È¤¦¤ì¤·¤²¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ìò¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ²¶¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Î¾åÂ¦¤¬²¶¤Ç¡¢²¼¤¬¤«¤á¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È2¿Í¤Ç¡È¿Í¡É¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢·¦ÄÍ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼«¿®¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤ÎÆîº»ÎÉ¤¬¡Ö¸ìÈø¤Ë¡Ø¡Á¤Ã¤¹¡Ù¤È¤«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È·¦ÄÍ¤ÈµµÍü¤¬À¼¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÀä»¿¡£Æî¤ò¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡È¤Ã¤¹¡É¡×¤È´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£