自身の英語スピーチを終え、大谷は「ヨシノブどこ行った?」

ドジャースの大谷翔平投手は1日(日本時間2日)、ワールドシリーズ制覇を記念したパレード&セレモニーに参加した。セレモニーでは英語でスピーチした直後、山本由伸投手に“無茶ぶり”。ファンは「大谷さんのはしゃぎっぷりが素敵です」「楽しそう」「微笑ましい」とコメントを寄せた。

大谷はデーブ・ロバーツ監督に促される形でスピーチ。はにかみながらマイクを握ると、「This is so special moment for me.(私にとってとても特別な瞬間です)」「I’m so honored to be here and to be part of this team. Congratulations Los Angeles. Thank you fans!(このチームの一員になれ、とても名誉に感じています。ロサンゼルス、おめでとう。 ファンの皆さんありがとうございます!)」と思いを伝えた。

大役を果たすと、大谷は「ヨシノブどこ行った? ヨシノブ!」と声をあげた。これにチームメートは呼応し、「ヨシ! ヨシ!」の大合唱が。背中を押される形でマイクを握った山本は「Thank you Dodger fans!(ドジャースファンのみんなありがとう!)」と声を張り上げた。

チームの雰囲気の良さが伝わるやり取りにファンも歓喜。SNSには「由伸を探すオオタニサンかわいい」「大谷翔平は逃がさない」「由伸くん探してるの笑ってしまった」「大谷さんの由伸イジりも好きやわ」「スピーチ後にヤマモロに無茶振りするオオタニサン」「山本が逃げようとしても大谷がしっかり捕まえてて面白すぎる」とコメントが寄せられた。(Full-Count編集部)