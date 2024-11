SPECIAL OTHERSが、神奈川・Yokohama Bay Hallでライブイベント<毎年恒例SPE納め2024>を12月21日(土)に開催する。SPECIAL OTHERSの有料会員サイト・SPECIAL OTHERS Appでは、11月5日(火)18:00から11月10日(日)23:59までチケットの先行予約を実施する。SPECIAL OTHERSは、アコースティックプロジェクトSPECIAL OTHERS ACOUSTICが2024年10周年イヤーを迎え、毎月25日を ”ニコニコの日” として、9ヶ月連続シングルリリース、その集大成となる通算3枚目のオリジナルアルバム『ORION』を10月23日に発売。アルバムを携えてのツアー<SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR2024>を全国16カ所で開催中だ。

ライブ・イベント情報



<SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR2024>11月2日(土)神奈川県・大さん橋ホール 開場15時 開演16時Info. HOT STUFF PROMOTION http://www.red-hot.ne.jp/11月4日(月・祝)沖縄県・福州園* 開場15時半 開演16時Info. PM AGENCY https://www.pmnet.co.jp/11月8日(金)愛知県・千種文化小劇場* 開場18時半 開演19時Info. JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp/11月9日(土)滋賀県・近江八幡酒游舘** 開場14時半 開演15時Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com11月16日(土)兵庫県・神戸酒心館ホール* 開場15時半 開演16時Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com11月17日(日)香川県・特別名勝 栗林公園 商工奨励館** 開場14時 開演14時半Info. DUKE高松 https://www.duke.co.jp/11月23日(土)福岡県・住吉神社能楽殿* 開場15時半 開演16時Info. BEA http://www.bea-net.com/11月24日(日)熊本県・キャバレーニュー白馬** 開場14時半 開演15時Info. BEA http://www.bea-net.com/11月30日(土)岡山県・能楽堂ホールtenjin9* 開場15時半 開演16時Info. YUMEBANCHI(岡山) https://www.yumebanchi.jp/12月1日(日)広島県・出雲大社広島分祠 神楽殿 開場14時半 開演15時Info. YUMEBANCHI(広島) https://www.yumebanchi.jp/12月7日(土)群馬県・新島学園短期大学講堂 新島の森* 開場14時半 開演15時Info. 4ROULEUR https://www.4rouleur.jp12月8日(日)長野県・上田映劇* 開場14時半 開演15時Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com12月14日(土)静岡県・浜松鴨江アートセンター 開場15時半 開演16時Info. JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp/12月15日(日)大阪府・大槻能楽堂* 開場15時半 開演16時Info. YUMEBANCHI(大阪) https://www.yumebanchi.jp/チケット:9月28日(土)発売チケット料金*6,000円(税込、整理番号付)** 6,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)横浜公演 前方シート席6,500円(税込、整理番号付、ドリンク代別、シート付)後方自由席6,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)高松公演 入園料410円別途必要広島公演 駐車券付全自由7,000円(税込、整理番号付) 全自由6,000円(税込、整理番号付)浜松公演 全自由6,500円(税込、整理番号付、シート付)