SPECIAL OTHERS、＜毎年恒例SPE納め2024＞を横浜Bay Hallで12/21開催
SPECIAL OTHERSが、神奈川・Yokohama Bay Hallでライブイベント＜毎年恒例SPE納め2024＞を12月21日(土)に開催する。SPECIAL OTHERSの有料会員サイト・SPECIAL OTHERS Appでは、11月5日(火)18:00から11月10日(日)23:59までチケットの先行予約を実施する。
SPECIAL OTHERSは、アコースティックプロジェクトSPECIAL OTHERS ACOUSTICが2024年10周年イヤーを迎え、毎月25日を ”ニコニコの日” として、9ヶ月連続シングルリリース、その集大成となる通算3枚目のオリジナルアルバム『ORION』を10月23日に発売。アルバムを携えてのツアー＜SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR2024＞を全国16カ所で開催中だ。
また、初回生産分の特典として、配信シングルとアルバムのジャケット9点をレイアウトしたステッカーシートが封入される。さらに、VICTOR ONLINE STOREでは、2006年の「IDOL」リリース時からSPECIAL OTHERSの全ジャケットデザインを担当しているジェリー鵜飼氏によるオリジナルデザインTシャツとの限定セットも用意されている。また、カセットテープとアナログ盤のLo-Fiなフォーマットでも数量限定発売。カセットテープは、＜SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR2024＞の会場限定販売。アナログ盤は2枚組LPで、11月25日からツアー会場及びビクターオンラインストアでの販売となる。
ライブ・イベント情報
会場:横浜Bay Hall
日程：12月21日(土) OPEN/START 16:00/17:00
チケット：11月30日(土)発売
チケット料金 前売 スタンディング5,500円(税込、整理番号付、ドリンク代別)
当日 スタンディング6,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)
＜SPECIAL OTHERS App先行＞
受付期間：11/5(火)18時〜11/10(日)23時59分 https://spe-app.com
Info. HOT STUFF PROMOTION http://www.red-hot.ne.jp/
リリース情報
2024年10月23日(水)発売
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65970.html
・初回限定盤(2CD+DVD) / VIZL-2324 / 税込\6,980(税抜\6,345)
・通常盤(CD) / VICL-65970 / 税込\3,300(税抜\3,000)
【初回生産分 封入特典】 ※初回限定盤・通常盤共通 ジャケットステッカーシート
【CD収録内容】
01 MASK
02 Clock Tower
03 Splash
04 California
05 Nature
06 UP
07 Object
08 OSAKA
09 ORION
【初回限定盤付属特典CD収録内容】
Live Music Video音源
01 MASK
02 Clock Tower
03 Splash
04 California
05 Nature
06 UP
07 Object
08 OSAKA
09 ORION
【初回限定盤付属DVD 収録内容】
《10周年！SOAのMVが全部入ったやつ！（DVD）》
01 MASK
02 Clock Tower
03 Splash
04 California
05 Nature
06 UP
07 Object
08 OSAKA
09 ORION
10 LINE
11 LIGHT
12 STEADY
13 WOLF
[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤(2CD+DVD) + オリジナルTシャツ]
税込\9,980 (税抜\9,073)
オリジナルTシャツは S、M、L、XLからお選び頂けます。
また、VICTOR ONLINE STOREでお買い上げいただいた方には特典としとして『「ORION」オリジナルステッカー』に直筆サインを入れて先着でプレゼントいたします。
限定セット、特典ステッカーともに数に限りがございますので、お早目にご予約・ご購入をお願いします。
商品ページURL https://victor-store.jp/artist/6269
ライブ・イベント情報
11月2日(土)神奈川県・大さん橋ホール 開場15時 開演16時
Info. HOT STUFF PROMOTION http://www.red-hot.ne.jp/
11月4日(月・祝)沖縄県・福州園＊ 開場15時半 開演16時
Info. PM AGENCY https://www.pmnet.co.jp/
11月8日(金)愛知県・千種文化小劇場＊ 開場18時半 開演19時
Info. JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp/
11月9日(土)滋賀県・近江八幡酒游舘＊＊ 開場14時半 開演15時
Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com
11月16日(土)兵庫県・神戸酒心館ホール＊ 開場15時半 開演16時
Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com
11月17日(日)香川県・特別名勝 栗林公園 商工奨励館＊＊ 開場14時 開演14時半
Info. DUKE高松 https://www.duke.co.jp/
11月23日(土)福岡県・住吉神社能楽殿＊ 開場15時半 開演16時
Info. BEA http://www.bea-net.com/
11月24日(日)熊本県・キャバレーニュー白馬＊＊ 開場14時半 開演15時
Info. BEA http://www.bea-net.com/
11月30日(土)岡山県・能楽堂ホールtenjin9＊ 開場15時半 開演16時
Info. YUMEBANCHI(岡山) https://www.yumebanchi.jp/
12月1日(日)広島県・出雲大社広島分祠 神楽殿 開場14時半 開演15時
Info. YUMEBANCHI(広島) https://www.yumebanchi.jp/
12月7日(土)群馬県・新島学園短期大学講堂 新島の森＊ 開場14時半 開演15時
Info. 4ROULEUR https://www.4rouleur.jp
12月8日(日)長野県・上田映劇＊ 開場14時半 開演15時
Info. SPECIAL OTHERS OFFICIAL WEB contact@specialothers.com
12月14日(土)静岡県・浜松鴨江アートセンター 開場15時半 開演16時
Info. JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp/
12月15日(日)大阪府・大槻能楽堂＊ 開場15時半 開演16時
Info. YUMEBANCHI(大阪) https://www.yumebanchi.jp/
チケット：9月28日(土)発売
チケット料金
＊6,000円(税込、整理番号付)
＊＊ 6,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)
横浜公演 前方シート席6,500円(税込、整理番号付、ドリンク代別、シート付)
後方自由席6,000円(税込、整理番号付、ドリンク代別)
高松公演 入園料410円別途必要
広島公演 駐車券付全自由7,000円(税込、整理番号付) 全自由6,000円(税込、整理番号付)
浜松公演 全自由6,500円(税込、整理番号付、シート付)