サザンオールスターズが、9月23日(月・振休)に“最後の夏フェス出演”として<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>の大トリを務め、圧巻のライブを披露し日本中の話題を席巻した。多くの要望を受け、このライブ・ビューイン』のアンコール上映が急遽決定した。サザンオールスターズが出演した。6年振り3度目となる今回の出演は“最後の夏フェス出演”として発表され、大きな話題を呼んだ。夏にまつわる作品も多数あり、夏を象徴するバンドとしても広く知られているサザンオールスターズ“最後の夏フェス出演”ということで、チケット応募が殺到。出演日である9月23日(月・振休)は規定のキャパシティ5万を大幅に超えた数十万の申し込みがあり、ROCK IN JAPAN FESTIVAL史上最多となる応募数を記録。チケットの当選が叶わなかった人や、遠方のため参加を諦めていたという多くの人たちの要望に応えるべく、ライブを全国の映画館に生中継する “ライブ・ビューイング”を開催。

ライブ・イベント情報

イベント名:ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映

上映日時:

12月13日(金) 14:00開演/20:00開演

12月14日(土) 10:00開演/17:00開演

12月15日(日) 10:00開演

12月16日(月) 17:00開演

12月17日(火) 19:00開演

会場:47都道府県210館以上の映画館

協力:ロッキング・オン・ジャパン

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

チケット代:4,000円(税込)

※本イベントから得られる収益の一部は、令和6年能登半島地震、および能登豪雨に係る災害義援金として石川県に寄付されます。チケット受付:

ローソンチケット プレリクエスト受付(抽選) 11月3日(日)昼12:00〜14日(木)23:59

一般発売(先着) 12月9日(月)18:00〜各回開演時間まで販売

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします(映画館でのチケット販売はございません)。

※上映会場・詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映 公式サイト」をご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-rijfes-encore/

関連リンク

◆サザンオールスターズ 公式Instagram

◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト

◆オフィシャルYouTube

演奏時間約100分全19曲にわたったサザンオールスターズのアツいステージが、事務局の協力を得て『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング』として特別に生中継された。25年の歴史がある<ROCK IN JAPAN FESTIVAL>において、ライブ・ビューイングの実施は史上初。本ステージを生中継した映画館の数は47都道府県332館の映画館611スクリーンにのぼったが、こちらもチケットは全席ソールドアウト。ライブ・ビューイングの観客動員数は約15.5万人を記録し、サザンオールスターズとして1公演だけでこの数字は史上最大規模&最大動員数となった。本会場さながらの熱気に満ち溢れた迫力の映像が話題を呼び、当日参加できなかった人だけではなく、ひたちなか現地でライブを楽しんだ人からも再上映の要望が多数寄せられた。その声に応える形で、この度ライブ・ビューイングのアンコール上映の実施が決定。47都道府県の映画館で12月13日(金)から12月17日(火)の 5日間にわたり計7回上映され、上映劇場数はのべ200を超える予定。大画面と最新鋭の音響設備が完備されたライブ・ビューイングで、早くも伝説と語られているサザンオールスターズの“最後の夏フェス出演”を今一度、目撃していただきたい。なお、本イベントから得られる収益の一部は、1月1日に石川県を中心に発生した能登半島地震、およびライブ本番の直前、9月21日〜23日にかけて発生した能登豪雨で被災された方々を支援するため、災害義援金として石川県に寄付されることも明らかとなった。上映会場や詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映 公式サイト」をチェックいただきたい。https://liveviewing.jp/sas-rijfes-encore/