大のポケモン好きである本郷奏多さんとミュウツーの2ショット

麻布台ヒルズ ギャラリーでは、2024年11月1日〜2025年2月2日(日)にかけて『ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー』が開催されている。2024年10月30日には、これに先駆けてプレス内覧会を実施。こちらに出席し、撮影してきた展示物の写真をリポート形式で紹介する。本展は2023年3月〜6月にかけて、国立工芸館(石川県)で開催された催しで、20名のアーティストが工芸の多種多様な素材と技法でポケモンとの真剣勝負に挑戦。“ひらめき”と“悶え(もだえ)”、“愉しみ”のなかから生まれた約70点の作品を公開し、好評を博した。その後、アメリカや日本各地での巡回を経て、2024年11月よりついに、東京会場として麻布台ヒルズ ギャラリーにて開催されることになった。

『ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー』は麻布台ヒルズ ギャラリーにて開催

桑田卓郎<タイル(ピカチュウ)><カップ(ピカチュウ)><ボウル(ピカチュウ)>

植葉香澄<蔦唐草文ジュペッタ><蒼炎文ヒトモシ>

吉田泰一郎<ミュウツー>

水橋さおり<友禅訪問着「群」><友禅帯「閃光」>

桝本佳子<リザードン/信楽壷>

特設グッズショップでは展示会仕様のポケモングッズを販売

「喫茶 ポケモン×工芸展」では見た目もかわいいコラボメニューが味わえる

麻布台ヒルズ ギャラリーでは、この会場が初公開となる新作も展示される。<サンダース>などを制作した吉田泰一郎による全長約2メートルにもおよぶ大迫力の<ミュウツー>や、<羊歯唐草文シェイミ>を制作した植葉香澄による、美しい文様を纏った<蔦唐草文ジュペッタ>を含む2作品、桑田卓郎によるピカチュウをモチーフにしたカップとボウルによるインスタレーションは、従来の倍以上のボリュームで、新たな要素を加えた大型作品として登場。展示作品は約80点となっている。ちなみに内覧会ではオープニングセレモニーも行われ、大のポケモン好きである俳優の本郷奏多さんがゲストとして登壇。展示作品の感想を聞かれた本郷さんは「こちらのミュウツーをはじめ、初公開となる新しい作品も展示されていて。どれも本当に素晴らしく、感動しました。特にこのミュウツーは、一つひとつ金属のパーツを組み合わせて制作されているんですけど、よく見ると各パーツは、いろんなポケモンのシルエットになっているんですよ。なので引きで見るのと、間近でじっくり見るのとでは、受ける印象がぜんぜん違って。本当に丁寧に作られた作品だな…と感心しました」といった意見を聞かせてくれた。また「もし自分も作品を出展するなら、どのポケモンで、どんな作品を作りたいですか?」という質問には、「『ポケットモンスター』ってポケモンだけでなく、それぞれがくり出す技だったり、独特の世界観だったり。それらをすべてひっくるめて構成されるコンテンツだと思うので、“そう来るか!”という意外なところを攻めたいですね。たとえば、ひとつの技にクローズアップしたり、ジムリーダーの着ている服をモチーフにしてみたり。そうやって自由に考えられるところも、ポケモンの魅力だと思います」と答え、取材陣を沸かせた。会場では各種展示に加え、グリーティングやスタンプラリーなど、『ポケモン×工芸展』をより楽しめるさまざまなイベントも実施。各所にはフォトスポットも登場し、スタンプラリーをコンプリートした人には、東京会場公式ビジュアルを用いたホログラム加工ステッカーが配布される。さらに麻布台ヒルズ ギャラリーカフェでは、本展初となる“作品にインスパイアされたメニュー”を展開するコラボカフェ「喫茶 ポケモン×工芸展」もオープン。メニューは前期と後期、それぞれ異なるラインナップが用意され、イベントオリジナルのランチョンマットとともに提供されるという。来場時には、見た目にもかわいいスペシャルなフード&ドリンクも併せて楽しみたい。取材・文=ソムタム田井(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.