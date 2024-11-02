【大雨警報】神奈川県・横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市などに発表
気象台は、午後6時21分に、大雨警報（浸水害）を横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市に発表しました。
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神奈川県では、2日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、2日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 20mm
■横須賀市
□波浪警報
2日夜遅くにかけて警戒
・東京湾
予想最大波高 3m
■平塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
■鎌倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■藤沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■茅ヶ崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
3時間最大雨量 30mm
■三浦市
□波浪警報
2日夜遅くにかけて警戒
・東京湾
予想最大波高 3m
■秦野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■厚木市
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■伊勢原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■南足柄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm