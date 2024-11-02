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気象台は、午後6時21分に、大雨警報（浸水害）を横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市などに発表

神奈川県では、2日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、2日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■川崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　20mm

■横須賀市
□波浪警報
　2日夜遅くにかけて警戒
・東京湾
　予想最大波高　3m

■平塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

■鎌倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■藤沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■茅ヶ崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　30mm

■三浦市
□波浪警報
　2日夜遅くにかけて警戒
・東京湾
　予想最大波高　3m

■秦野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■厚木市
□大雨警報【発表】
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■伊勢原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■南足柄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm