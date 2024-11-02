【洪水警報】静岡県・沼津市、御殿場市、清水町に発表
気象台は、午後6時16分に、洪水警報を沼津市、御殿場市、清水町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を三島市、御殿場市、函南町、清水町、長泉町に発表しました。
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中部では、土砂災害に警戒してください。中部、伊豆、東部では、低い土地の浸水に警戒してください。中部、東部では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 35mm
2日夜のはじめ頃に警戒
■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
2日夜遅くにかけて警戒
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
2日夜のはじめ頃に警戒
■三島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 30mm
■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃に警戒
■富士市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃に警戒
■御殿場市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夜のはじめ頃に警戒
■函南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 25mm
■清水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報【発表】
2日夜のはじめ頃に警戒
■長泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 40mm