TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後6時16分に、洪水警報を沼津市、御殿場市、清水町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を三島市、御殿場市、函南町、清水町、長泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・沼津市、御殿場市、清水町に発表

中部では、土砂災害に警戒してください。中部、伊豆、東部では、低い土地の浸水に警戒してください。中部、東部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　2日夜のはじめ頃に警戒

■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒

■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃に警戒

■三島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　30mm

■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　2日夜のはじめ頃に警戒

■富士市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夜のはじめ頃に警戒

■御殿場市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃に警戒

■函南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　25mm

■清水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃に警戒

■長泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　40mm