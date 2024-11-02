¥»¥ó¥¹µ±¤¯¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¥Þ¥Þ¡×¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÌµÎÌ¡Ö¤³¡Ä¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ëà¿Æ»Ò¼Ì¿¿á¤ò¸ø³«¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡ÖBaby Ring¡×¤È¤Î¤ß¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤¬Âç¿Í¤Î»Ø¤òÄÏ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£´Ý¡¹¤È¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤¤ÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤¿»ØÎØ¤¬¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤®¤å¤Ã¤ÈÄÏ¤à¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¥é¥á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ë¤¬¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¤¤ã¤ê¡¼¤Î¥»¥ó¥¹µ±¤¯à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¡Ä¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡Ä°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤ª»Ø¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤ã¤ê¤µ¤ó¥»¥ó¥¹¤¤¡¼¡×¡Ö10Ç¯Á°³ØÀ¸¤Îº¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤â¤ªÊìÍÍ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤ÏºòÇ¯3·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¤È·ëº§¡£Àè·î8Æü¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£