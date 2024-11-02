SHINee テミンからTHE BOYZまで、11月9日に開催される韓国・タイの文化交流イベントに出演
SHINeeのテミン、THE BOYZらがタイのファンに会う。
駐タイ韓国文化院と韓・タイ交流センターは11月9日、バンコクのアイコンサイアム7階Suralai Hallで「Thailand-Korea Softpower Festival 2024」を開催する。
駐タイ大韓民国大使館、タイ文化部、韓国コンテンツ振興院、タイコンテンツ振興院など、両国の文化関連の政府機関や企業などが多数参加するイベントで、両国の伝統と大衆文化を多様に披露する場となる。
韓国からは100人余りの専門舞踊団がタイを訪問し、宮中韓服（ハンボク：韓国の伝統衣装）ファッションショー、韓国伝統舞踊である太平舞（テピョンム）、チンセチュムなど多様な文化公演を披露する。また、タイ文化部が厳選したタイ伝統公演、韓国・タイの友好関係のための創作舞踊、ムエタイとタイ国家代表によるテコンドーの公演なども行われる予定だ。
K-POPスターも参加する。コロナ渦に世界的な人気を集めた韓国コンテンツ振興院のOn the Kオンラインコンサートを通じて、SHINeeのテミン、SECRET NUMBER、ONF、THE BOYZがタイのファンと会う。
駐タイ韓国文化院と韓・タイ交流センターは11月9日、バンコクのアイコンサイアム7階Suralai Hallで「Thailand-Korea Softpower Festival 2024」を開催する。
駐タイ大韓民国大使館、タイ文化部、韓国コンテンツ振興院、タイコンテンツ振興院など、両国の文化関連の政府機関や企業などが多数参加するイベントで、両国の伝統と大衆文化を多様に披露する場となる。
K-POPスターも参加する。コロナ渦に世界的な人気を集めた韓国コンテンツ振興院のOn the Kオンラインコンサートを通じて、SHINeeのテミン、SECRET NUMBER、ONF、THE BOYZがタイのファンと会う。