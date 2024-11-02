à»ÙÇÛ²¼µéá¤Î¸¡Äê·ë²Ì¤ò¸Ø¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®19ºÐ¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏÂÎ½Å4¥¥íÁý¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹âÉ¾²Á
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê2Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢Ãæß·¹±µ®ÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¡áÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¹â¡á¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÅêµå¥Þ¥·¥ó¡Ö¥¢¥¤¥Ô¥Ã¥Á¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÂÇ·â¸¡Äê¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸¡Äê¤Ï¡¢Ä¾µå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¡¢ÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬16ÃÊ³¬¤Þ¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º¸±¦¤ÎÅê¼êÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢±¦Åê¼ê¤ÎºÇ¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Î16µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢Ãæß·¤È°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÄÍÁî°ìÏº¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¡Éé¶¯¤µ¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿ÂÇ·â¤¬Ì¥ÎÏ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÃæß·¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âÃÞ¸å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¸¡Äê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯12·î¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸å¤Ë°¡Ã¦±±¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸¸ª¤ò¼ê½Ñ¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ê¤É¥×¥ì¡¼¤Î°ìÉô¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¸¡Äê¤ËÄ©Àï¡£¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¿Ê¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤¦¡£¸½ºß¤Ïº¸Åê¼êÈÇ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7µé¤ò¼õ¤±¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¿¹³ÞÈË4·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¸¡Äê¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢Íî¤Á¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Þ¤¿¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯À³Ê¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¼õ¤«¤ê¤¿¤¤¤È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤âÎÌ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¡¼¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä4Ê¬5ÎÒ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£ÂåÂÇ¤äÅÓÃæ¤«¤é¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÇÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸¡Äê¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤ÇÂÎ½Å¤Ï4¥¥íÁý¤¨¤Æ85¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶¯ÅÙ¤Î¥»¥Ã¥È¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½Å¤µ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤¦µ»½ÑÎý½¬¤Ë¤â¡ÖÂÎ¤â¤·¤ó¤É¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£
¡¡º¸¸ª¤Î²óÉü¤â½çÄ´¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤½¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë