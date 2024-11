西山 宏太朗など人気声優をキャストに迎えたショートアニメYouTubeで配信！忠犬もちしば 10周年特別企画

エスケイジャパンは、オリジナルキャラクター「忠犬もちしば」(※)キャラクター誕生10周年を記念した特別企画として、YouTubeにてショートアニメを配信します。

忠犬もちしば 10周年特別企画

<アニメーション 概要>

10周年の特別企画として、忠犬もちしばのショートアニメーションを制作。

今回も主人公のおかか役を西山宏太朗さんが担当する他、新たに各キャラクターを人気声優が担当し、忠犬もちしば YouTubeチャンネルにて配信します。

■配信日時

前編 2024年11月1日(金)

後編 2024年12月中旬

■あらすじ

とある商店街の「ことぶき米店」には、優しいご主人と柴犬4匹の名物看板犬がいます。

柴犬の兄妹 おかか・つな・ごま・うめは、立派な看板犬を目指す…けど?

大好きなご主人のために奮闘する柴犬たちが繰り広げる、ドタバタと癒しの日々のはじまりです!

ショートアニメ場面(1)

ショートアニメ場面(2)

■キャスト

西山 宏太朗 ( おかか 役 )

村瀬 歩 ( つな 役 )

榊原 優希 ( ごま 役 )

諸星 すみれ ( うめ 役 )

鶴岡 聡 ( ご主人 役 )

水島 裕 ( ナレーション )

■制作

録音演出:なかの とおる

制作協力:首藤 和仁

音楽 :IMAGINE

制作 :株式会社グレートインターナショナル

企画監修:株式会社エスケイジャパン

<忠犬もちしばのSNS情報>

今後の最新情報は、忠犬もちしば公式ホームページ他で随時公開します。

公式ホームページ http://mochishiba.skj.jp/

(C) 2014 SK JAPAN

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

