»³¸ý¿¿Í³»á¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Îà¥â¥Æ´üá¤Ë·Ù¾â¡Ö°Ý¿·¤¬Í¿ÅÞ¤Ë¶áÉÕ¤¤¤¿¤é¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÊÛ¸î»Î¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤È¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÌî²í»ê»á¤¬£²Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥é£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡ÖÂç¤¤¯£³¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«¸ø¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Î©·û¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ê¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ê¤É¡Ë¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ïº£²æ¤¬À¤¤Î½Õ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¹ñÌ±¡ËÌ±¼ç¤È°Ý¿·¤Î´Ø·¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°Ý¿·¤ÎÊý¤¬Í¿ÅÞ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤¬¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÃç°¤¤¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî»á¤Ï¡ÖÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÇØ·Ê¤ËÍ¸¢¼Ô¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤È¥×¥é¥¹Êª²Á¤ÈÀ¸³è¶ì¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¸Þ¸ø¸ÞÌ±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¡Ö¸Þ¸ø¸ÞÌ±¤Ï²¿¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤éÀÇ¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬£µ³ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤«¤Ï£¶³ä¤È¤«£·³ä¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¹âÎð²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÅÜ¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¾å¤¬¤êÊý¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡££±£°Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç£±£°¡ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤ÀÇ¶â¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²¶¤Ï½êÆÀ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤¬¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤â·ë¹½Î©·û¤ä¹ñÌ±¤È¤«¤Ë¡Ê¹Ô¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âç³Ø¶µ¼ø¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡Ö¹ñÌ±¤¬¤³¤ì¤À¤±¿¤Ó¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ØÀ¸¤Ï¡Ø£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤Ï¼ø¶È¥«¡¼¥É¤Ë¤ß¤ó¤Ê½ñ¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤À¤«¤é¡£ÁêÅö¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£