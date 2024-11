ドジャースの優勝パレードが日本時間2日行われ、祝賀会では山本由伸投手がチームメートから愛される一幕が見られました。

ドジャースのメンバーはバス7台でロサンゼルス市内をまわり、山本由伸投手は大谷翔平選手と同じバスで大勢集まったファンの声援に応えました。

優勝パレード後、ドジャー・スタジアム内で行われた祝賀会では選手やロバーツ監督がファンに向けてスピーチ。大谷翔平選手も「This is such a special moment for me. I'm so honored to be here and to be part of this team. Congratulations LosAngeles, thank you fans.」(これは私にとってすごく特別な瞬間。このチームの一員にいられてとても光栄に思います。おめでとう、ロサンゼルス。ファンのみなさん、ありがとう!)と英語でファンに向けてコメントを残しました。

そして大谷選手はスピーチが終わると後ろの方に引き揚げます。そしてすぐに「由伸どこ行った?由伸!」と山本投手を探し始めるとチームメートたちも「ヨシ!ヨシ!」と大きなコールで山本投手にスピーチを促しました。

仲間たちに背中を押され、照れながら登場した山本投手は大谷選手と同じく英語で「サンキュー!ドジャースファン」と叫びファンに向かって感謝のコメント、左手を高く上げスタジアムを沸かすと、それに応えるように後ろのチームメートたちも一斉に両手をあげ場を盛り上げました。

この様子にSNS上では「改めて由伸がしっかり受け入れられててめちゃくちゃうれしいな」「チームメートに愛される山本由伸!」「これからの活躍も楽しみにしています!」とチームに溶け込む山本投手に多くのコメントが寄せられています。