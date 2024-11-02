＜個人投資家の予想＞ 11月02日 16時 ＜個人投資家の予想＞ 11月02日 16時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース

(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード

(6920) レーザーテク 東証プライム

(7859) アルメディオ 東証スタンダード

(3289) 東急不ＨＤ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4664) ＲＳＣ 東証スタンダード

(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース

(6920) レーザーテク 東証プライム

(7011) 三菱重 東証プライム

(6702) 富士通 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



外部サイト