エビ網にかかった「漁獲物や海藻等を取り外す」体験も！生活価値体験ツアー

河津桜発祥の地として有名な静岡県河津町は、2024年度よりTOPPANの協力のもと「生活価値体験ツアー」を実施しています。

生活価値体験ツアー

今回、「伊勢海老漁師体験ツアー」を2024年11月24日(日)・12月1日(日)に開催、一次産業(漁業)に興味のある方を広く募集します。

河津町の特産品でもある伊勢海老漁は毎年10月から漁期が始まります。

エビ網にかかった「漁獲物や海藻等を取り外す」体験です。

漁師の道具を使ったり、手でエビ網についてるカニや海藻などを取り外して網を綺麗にする作業です。

作業終了後は朝日を見ながら磯の味噌汁におにぎりで朝食を取り、その日取れた新鮮な魚介類の並ぶ朝市にも参加。

新鮮な魚介類に伊勢海老などが浜値で買える特典付きの体験ツアーです。

日程 : 2024年11月24日(日)・12月1日(日)

※1日だけの参加可能

時間 : 5:30〜9:30(集合時間5:00)

場所 : 河津町谷津漁港

(静岡県賀茂郡河津町谷津)

体験料 : 5,000円(税込)

定員 : 各日18名

参加条件 : 10歳〜75歳(保護者同伴必要:10歳〜中学生)

詳細・申込: 移住マッチングサービス「ピタマチ」からお申し込みください

https://pitamachi.com/municipality/topics/2058

伊勢海老

早朝の海老網作業風景

朝焼けの漁港

