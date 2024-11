オープニングステージが終わり、いよいよマングースステージの幕開けだ。トップバッターは、本フェスのオーガナイザーであるMONGOL800。定刻の13時ちょうど、出囃子の三線の音色が会場に響くと、満員の観客は次々に手を挙げて、エイサーを舞い、手拍子を叩く。続いて、SE「What a Wonderful World!!」が流れ始めると、キヨサク(Vo, B)、高里悟(Dr, Vo)、そしてサポートのKuboty (G, Cho)が手を高々とかかげて登場した。

セットリスト

1. あなたに

2. DON'T WORRY BE HAPPY

3. OKINAWA CALLING

4. シャボン玉

5. 小さな恋のうた

6. TRY ME 〜私を信じて〜

■<MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>

11月2日(土) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場

11月3日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1

open11:00 / start13:00

※雨天決行/荒天中止

▼出演アーティスト ※五十音順

【11/2(土) Day1】

MONGOL800|Awich / 奥田民生(弾き語り) / サンボマスター / スターダスト☆レビュー / BE:FIRST / WANIMA / WWW!! Special Session古謝美佐子+玉城千春(Kiroro) Presents “Okinawa moon” / デラックス×デラックス(OA)

【11/3(日) Day2】

MONGOL800|ALI / MONGOL800 × WANIMA / クレイジーケンバンド / SPECIAL OTHERS / HYDE / レキシ / WWW!! Special Session Sami-T(fr Mighty Crown) Presents “Musical Gathering” / 奢る舞けん茜(OA)

パワーパフボーイズ with 名護高校ダンス部 (両日 / OA)



▼チケット (前売)

各1日券:11,000円(税込)

2日通し券:20,000円(税込)

中高生券:4,500円(税込)

※中高生チケットは1日券のみ、一般発売からの販売となります。

※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。

※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。

一般発売日:9月6日(金) 12:00〜

(問)PM AGENCY 098-898-1331



「みなさん、遊びましょう!」キヨサクのかけ声と共に始まったのは、モンパチの代表曲「あなたに」だ。3ピースの演奏で、最初のフレーズをキヨサク、次のフレーズを高里が歌い、サビの“どこへ行こうか?”という歌詞を“沖縄でいいんじゃないですか!”と歌うと、会場から大声援が湧き上がる。すぐさま「DON'T WORRY BE HAPPY」の演奏を始めると、Seasir (Tp)とNARI (Sax)の賑やかなホーン隊と共に、ファンにはお馴染みのパーティーダンサー、粒マスタード安次嶺がステージへ。……と、よく見ると粒さんは、もう一人の女性と一緒に踊っている。沖縄音楽を代表するレジェンド、古謝美佐子だ(古謝はこのステージの後、Kiroro玉城千春とのスペシャルセッション“Okinawa moon”としても出演予定)。曲中、「初めて(モンパチを)観る人たちは、いろいろ情報が多すぎてわけわかんなくなってると思います。この後どうなるか、オレらもわからない!」。キヨサクが嬉しそうに叫ぶと、2曲目にしてマングースステージの盛り上がりは最高潮へと達した。その熱量を保ったまま、レゲエのグルーヴが沖縄のビーチによく似合う「OKINAWA CALLING」、そして、意表を突くモンパチ流アレンジで童謡「シャボン玉」のカバーが演奏されると、粒さんは巨大な赤いバルーンを客席に投げ入れる。しかし、やや強めの風のせいでバルーンは思うように客席内を移動せず、粒さんはキヨサクに「風を読みなさい!」と笑顔で怒られ、大きな笑いを誘った。そんなシーンもまた、このフェスの幸福感をひと回りもふた回りも大きくしてくれるのは、他でもない、沖縄のヒーロー、モンパチの、正真正銘の沖縄のステージだからだ。「今日は沖縄の人でもびっくりするくらい暑いです。熱中症に注意しながら、<What a Wonderful World!! 2014>をみんなで作って、みんなで楽しんで、みんなで遊びましょう! 今日も沖縄で響かせてもらっていいでしょうか!?」キヨサクのMCに続いて再び3ピースで歌われたのは、彼らの名前を世に知らしめた名曲「小さな恋のうた」だった。その終盤、軽快なパンクロック。ビートを一旦止め、ブレイクの後にヨサクが客席にマイクを向けると、そこから観客の大合唱となり、会場全体が一体となるピースフルな空気の中、モンパチのステージは終了した。……と思いきや、舞台袖へと姿を消したメンバーと入れ替わりにステージに現れたのは、ダンサー粒さん。ハイパーな90sダンスチューンをバックに彼のソロダンスが披露されると、そこにバンドメンバー5人が加わり、パラパラを披露。そのままスカビートでリアレンジされた安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S「TRY ME 〜私を信じて〜」のカバーへ突入すると、一旦、移動し始めた観客が再びマングースステージへ慌てて戻り始め、太陽の陽射しがまぶしい沖縄のビーチは、幸せな南国のダンスフロアへと変貌していった。そして本当のラスト、キヨサク曰く「夏のアンセム!」である「少年時代」('90年代に井上陽水が作った名曲のカバー)で本フェス最初のステージを締め括ったモンパチ。カレンダーこそ11月ではあるものの、間違いなく夏の日差しが降りそそぐ中、「最高の夏の思い出を作って帰ってよ!」と語りかけたキヨサク、そしてメンバー全員の笑顔が、この後も魅力的なアーティストが続々と登場する<What a Wonderful World!! 2024>への期待をより一層、大きく膨らましてくれた。取材・文◎布施雄一郎撮影◎SARU(SARUYA AYUMI)