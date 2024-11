北欧インテリアアイテムが当たる！ニチベイ『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』

ニチベイは、Instagram公式アカウントのフォロー&コメントをした方の中から抽選で6名様に、冬を楽しむ北欧インテリアアイテムが当たる『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』を、2024年11月1日から12月1日の期間で開催します。

ニチベイ『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』

<プレゼントキャンペーン概要>

応募期間 : 2024年11月1日(金)12:00〜2024年12月1日(日)23:59

当選人数 : 各賞1名ずつ、計6名様

応募方法 : (1)ニチベイInstagram公式アカウントをフォロー

(2)対象のキャンペーン投稿に、欲しい商品の賞名をコメント

(例:A賞、B賞…)

※ご希望の商品はお一人様1つのみ

応募条件 : 18歳以上で日本国内在住および商品のお届け先が日本国内の方、Instagramアカウントをお持ちの方

※鍵付きアカウント、ビジネスアカウント、

懸賞アカウントは対象外となります

商品詳細 : <A賞>

ローゼンダール

ソフトスポット ソーラー サーキュラー M[スレートグレー]、アルネ・ヤコブセン

テーブルクロック バンカーズ[グレー]

<B賞>

カイ・ボイスン

モンキー S サイズ[チーク]・サンタキャップ

<C賞>

ケーラー

URBANIA キャンドルホルダー

クラシック・チャーチ・ファンクションハウス

<D賞>

クリッパン×ミナ ペルホネン

CHOUCHO シュニールコットンブランケット ハーフ[グレー]

<E賞>

マリメッコ Oiva ティーポット、マヤムー 白樺のポットスタンド L サイズ[ナチュラル]

<F賞>

イッタラ ティーマ

プレート21cm・ボウル15cm・ボウル21cm[レッド・ホワイト]

当選発表 : ご当選者様には応募期間終了後、12月末までに

ニチベイInstagram公式アカウントより

ダイレクトメッセージにてご連絡します

公式アカウント: https://www.instagram.com/nichibei.blind/

※本キャンペーンは、株式会社ニチベイによる提供です。

本キャンペーンについてのお問い合わせはMeta社ではお受けしておりません

