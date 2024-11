リアクション ザ ブッタ佐々木直人『FLASH THE FIRST TAKE』登場！「ドラマのあとで - retake」をパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ドラマのあとで - retake」は、TikTokを中心に“共感できる恋愛ソング”として話題の「ドラマのあとで」をリアレンジ&再録した楽曲!

リアクション ザ ブッタのベース&ボーカルの佐々木直人が、Youtubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に出演。

TikTokを中心に“共感できる恋愛ソング”として話題の「ドラマのあとで」をリアレンジ&再録した「ドラマのあとで - retake」を披露。

『FLASH THE FIRST TAKE』の60秒のなかでどんなパフォーマンスをみせたのか、ぜひチェックしてみよう。

佐々木直人が登場する『FLASH THE FIRST TAKE』は、11月2日20時に公開。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

リアクション ザ ブッタ OFFICIAL SITE

https://rtb-music.com