ÂÆ§¤ß30²ó¡ÄÆÈÆÃPK¤ËSNSÁûÁ³¡Ö½õÁö¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤âÏÃÂê¡Ö»×¤¤¤À¤·¤¿¡ª¡×
¿·³ãFW¾®¸«ÍÎÂÀ¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëPK¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎFW¾®¸«ÍÎÂÀ¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëPK¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ»°Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ï11·î2Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·³ã¤ÈÌ¾¸Å²°¤¬ÂÐÀï¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¿·³ã¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¾®¸«¤¬²¿ÅÙ¤âÂÆ§¤ß¤ò¤¹¤ë½õÁö¤«¤é·è¤á¡¢¡Ö¤¢¤Î½õÁö¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾31Ê¬¡¢¿·³ãGK°¤Éô¹ÒÅÍ¤¬Ã»¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ñ¥¹¤¬Ì£Êý¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°FW±Ê°æ¸¬Í¤¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾42Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢MFÏÂÀôÎµ»Ê¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÃ»¤¤¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿±Ê°æ¤¬ÎäÀÅ¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¿·³ã¤ÎÌÔ¹¶¤òÌ¾¸Å²°¤¬Î¿¤°Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾AT¤Ë¾®¸«¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ÏÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢VAR¤ÎËö¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òÌó30²ó¤ÎÂÆ§¤ß¤È¤¤¤¦½õÁö¤«¤é¡¢±¦¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÎPK¤Ï¾®¸«¤¬¾»Ê¿¹â¹»»þÂå¤Ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥»¶¯¤Ê½õÁö¤«¤é·è¤á¤¿¡¼¡×¡Ö½õÁö¥¥â¤«¤Ã¤¿¤±¤É·è¤á¤¿¡×¡Ö¤½¤Î½õÁö¤Ï³°¤¹¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¾®¸«¤Ã¤Æ¾»Ê¿¤Î¾®¤¤¶¤ßPK¤Î»Ò¤«¡ª¡¡PK¤Î½õÁö¸«¤Æ¤¹¤°»×¤¤¤À¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë