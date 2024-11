【JFL第27節】首位栃木Cが沖縄との撃ち合い制す　2位高知も敵地Hondaを攻略で6試合ぶり白星、残留争い新宿は敗れる

2日、日本フットボールリーグ(JFL)第27節の3試合が行われた。◆栃木C 4-3 沖縄首位・栃木シティがホームで沖縄SVとの打ち合いを制す。19分にMF岡庭裕貴の直接FKで先制後、23分、25分と立て続けの2失点で逆転されるも、42分にエースFW吉田篤志のヘディング弾で同点とする。後半に入って両軍とも1点ずつで3-3。迎えた75分、沖縄のDF松下大祐が自軍ボックス内での決定機阻止により、1発レッド。栃木Cは吉田がPKを沈めて今試合3度目のリードとなった。

雨でぬかるんだピッチに苦しむ様子もあった両チームのファイトは、最終的に数的優位でゲームを締め括った栃木Cの勝ち。また一歩、J3リーグ入会に前進した。次節は関東1部時代からのライバル・ブリオベッカ浦安と対戦する。◆Honda 1-2 高知2位・高知ユナイテッドSCが6試合ぶりの白星。"門番"Honda FCとのアウェイゲームに臨み、圧倒的劣勢下の35分、最終ラインからのロングスルーパス1本で裏抜けしたDF吉田知樹がGKとの一対一を制して先制点に。後半に入って追いつかれ、ゲームは前半にも増して劣勢に。それでも80分、前がかりになったHondaの陣地へ押し上げ、最後は途中出場のFW東家聡樹が右足を一閃。高知は6月22日の第13節・新宿戦以来となる複数得点だ。その後、相手守備陣の目線を左右へ揺さぶる術に長けたHondaの攻撃が加速し、なんとか逃げ切った高知。栃木Cとの勝ち点差は埋まらずも、「久々の白星、複数得点」である。◆ソニー 1-0 新宿一方、下位では残留争い中の14位・クリアソン新宿が、ソニー仙台FCにウノゼロ負け。24分、後ろ向きの守備を強いられた状態から、ソニーの3列目から走ったMF伊藤綾汰に寄せきれず、ボックス外よりミドルを叩き込まれた。今季を通じて得点力が課題の新宿は、前節・マルヤス戦でようやく今季2度目の複数得点。しかし、今回はネットを揺らせず、2試合ぶりの黒星に。自動降格こそない今季のJFLだが、新宿は開幕から厳しい戦いを抜け出せずにいる。◆第27節11月2日(土)栃木シティ 2-2 沖縄SVHonda FC 0-1 高知ユナイテッドSCソニー仙台FC 1-0 クリアソン新宿11月3日(日)レイラック滋賀 vs FCティアモ枚方横河武蔵野FC vs ヴィアティン三重ヴェルスパ大分 vs ミネベアミツミFCラインメール青森 vs FCマルヤス岡崎アトレチコ鈴鹿 vs ブリオベッカ浦安◆暫定順位表1位 栃木シティ | 勝ち点57 | +222位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点52 | +143位 レイラック滋賀 | 勝ち点44 | +204位 ヴィアティン三重 | 勝ち点42 | +55位 Honda FC | 勝ち点41 | +86位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点40 | ±07位 沖縄SV | 勝ち点38 | +68位 FCティアモ枚方 | 勝ち点38 | -29位 ラインメール青森 | 勝ち点35 | +510位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点35 | +211位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点33 | +112位 ソニー仙台FC | 勝ち点33 | -413位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点26 | -914位 横河武蔵野FC | 勝ち点22 | -2315位 クリアソン新宿 | 勝ち点22 | -2316位 ミネベアミツミFC | 勝ち点18 | -22