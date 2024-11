日本でのサービス展開本格化！Springcomes Co., Ltd.「異世界バトルランカー」

Springcomes Co., Ltd.は、自社が開発したRPGゲーム「異世界バトルランカー」が日本におけるサービス展開へ本格的に始動。

Springcomes Co., Ltd.は、自社が開発したRPGゲーム「異世界バトルランカー」が日本におけるサービス展開へ本格的に始動しました。

■「異世界バトルランカー」とは

「異世界バトルランカー」は、とある暴力団との戦闘で死亡して異世界に転送された主人公の異世界で生き残るための冒険を主軸としたベルトスクロールサバイバルRPGゲームであり、華麗なアクションと異世界の闇を暴いていくストーリーがメインです。

2024年11月1日、日本を含め世界170カ国以上で正式サービスを開始し、リリース直後に40カ国以上でGooglePlayにておすすめゲームに選ばれ、そのゲーム性を認められました。

■「異世界バトルランカー」が日本でのサービス展開を本格化

「異世界バトルランカー」は2021年に開発を開始し、2022年8月から約2年間の事前予約を経てリリースされたSpringcomes Co., Ltd.渾身の初のアクションRPGです。

Springcomes Co., Ltd.はユーザー間で競うよりパズルゲームのようにコツコツと遊べるRPGを作ろうと試み、2024年10月グローバルサービスを開始しました。

そして、10月31日に異世界になじみのある日本のユーザーたちへ感謝の気持ちを表して日本でのサービス展開を本格的に開始しました。

日本のユーザーが没頭できるゲームを提供するために積極的に努力しており、特にユーザーがゲームのストーリーをより正確に理解して楽しめるように翻訳の改善を進めています。

■『異世界バトルランカー』 ゲーム概要

◇タイトル名 : 異世界バトルランカー : サバイバル

◇ジャンル : ベルトスクロールアクションRPG

◇ゲームプラットフォーム: App Store、Google Play

◇Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spcomes.stepisland

◇App Store : https://itunes.apple.com/app/id6450804561

