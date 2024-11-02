[Alexandros]の川上洋平（Vo , G）が、12月24日と25日のクリスマスイヴとクリスマス2日間にわたって、新宿 THEATER MILANO-Zaにて、ソロアコースティックライブ＜Yoohei Kawakami's #room665＞を開催することを発表した。
　
同公演は、2021年にソロアコースティックライブとして天王洲・寺田倉庫 E HALLにてクリスマスに開催され、2023年から新宿 THEATER MILANO-Zaに会場を移して待望の4回目を迎える。
　
本公演のコンセプトは、ホテルの一室となっており、タイトルにある＜#room665＞は部屋番号を意味しているという。“665”という数字は“極夜”という、緯度が66.5度の場所で起こるずっと太陽が沈んだ状態が続く現象を表現しており、“終わらない夜を一緒に過ごしたい”という川上の思いが込められている。今回は例年とは違う編成でアコースティックライブをお届けする予定とのことだ。

チケットは、11月2日より[Alexandros] CREW 会員限定の先行受付がスタートしている。

＜Yoohei Kawakami's #room665＞

日程：12月24日（火）、25日（水）OPEN 18:00 / START 19:00
会場：新宿 THEATER MILANO-Za (東急歌舞伎町タワー6階)

［チケット］
全席指定 \8,660 (税込・全席指定・1ドリンク付)　
※未就学児童の入場不可／小学生以上はチケット必須
※枚数制限：1人1会場につき2枚まで（申込者様＋同行者様）エントリー可
※特定チケット／電子チケットのみ

●[Alexandros]CREW会員先行
〜11月5日（火）23:59
※同行者もCREW会員であることが必要

●[Alexandros]MOBILE（プレミアムコース）先行
11月9日（土）15:30 〜 11月12日（火）23:59
※同行者は非会員（一般の方）でも申込可能

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