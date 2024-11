定番人気のワンポイントデザインなど全14型！MAJUN OKINAWA「2024秋冬コレクション」

MAJUN OKINAWAより、2024秋冬コレクション全14型を公式オンラインストアにて販売中です。

MAJUN OKINAWA「2024秋冬コレクション」

MAJUN OKINAWAより、2024秋冬コレクション全14型を公式オンラインストアにて販売中。

■秋冬コレクション概要

一枚で決まるシンプルな着こなしから、ジャケットを羽織った洗練カジュアルまで、どんなスタイルにもフィットする万能アイテム。

カジュアルに、ラフに、あるいはきれいめに、上品に。

その日の気分やシーンに合わせた無限のコーディネートが楽しめるアイテムをラインナップしました。

【メンズ】

沖縄の動植物や伝統的なモチーフが随所に散りばめられ、品良くまとまりながらもしっかりと沖縄らしさを感じられるラインナップ。

定番人気のワンポイントデザインから、1枚で主役になる華やかな総柄デザインまで取り揃えています。

全体的に程良くシックなカラー展開はジャケットとも高相性。

遊び心と上品さを兼ね備えた大人のカジュアルスタイルが完成します。

【レディース】

オールシーズン着まわせるブラウスタイプや七分袖シャツがラインナップ。

シンプルな色使いと秋冬らしい配色で、華やかなボタニカル柄は存在感がありエレガントな印象に。

着心地とシルエットにとことん拘り、お手入れの楽さも魅力です。

品のある華やかさで、デイリーから特別な日にもぴったりの一着です。

■新作ピックアップ

【影花L/S】

風にそよぐハイビスカスやローゼルの花と、揺れ動く影の様子を躍動感のある繊細なタッチで表現。

白く浮きあがる花には鮮やかなアクセントが施され、華やかさを引き立てる一方で、地に入れた花の影はシックで引き締まった印象に。

ウエストラインを軽く絞ったスリムフィット仕様で、シャープでスタイリッシュな印象を与えます。

影花L/S

販売価格: 16,500円(税込)

URL : https://www.majun-okinawa.jp/c/mens/EEM04019S

【組踊文様L/S】

沖縄の伝統芸能「組踊」の精神を受け継ぐ、紅型の舞台幕を彷彿とさせるデザインが特徴。

フロントの切替え部分には花笠や編笠、大団扇、三線、箏など組踊の小道具をモチーフにした柄を配置。

シンプルながらも大胆で賑やかな柄使いと、無地の部分との巧みな切り替えが、独特のクールさを引き立てます。

組踊文様L/S

販売価格: 15,400円(税込)

URL : https://www.majun-okinawa.jp/c/mens/EEM06019S

【ナチュラルボタニカル】

沖縄の公園や野山に自生する植物を透明感のある水彩タッチで描いた繊細さと抜け感を感じさせる一着。

隠れたテントウムシ柄がさりげないかわいらしさをプラスしています。

無地と華やかな柄を組み合わせることで、メリハリのあるデザインに仕上がっています。

ナチュラルボタニカル

販売価格: 13,200円(税込)

URL : https://www.majun-okinawa.jp/c/ladies/EEL45169H

【エレガンスハイビ】

八重咲のハイビスカスとヤエヤマムラサキをモチーフに、ライン描きとグラデーションを用いて、花びらの重なりや蝶の羽ばたきを繊細に表現。

袖口がベルのように広がるギャザースリーブで、シンプルなクルーネックとの組み合わせがエレガントなアクセントを加えています。

エレガンスハイビ

販売価格: 13,200円(税込)

URL : https://www.majun-okinawa.jp/c/ladies/EEL44169H

【グレースボタニカル(七分袖)】

沖縄の冬に咲くオキナワサザンカ、ツワブキ、ハナチョウジをモチーフに、水彩画のような優しいタッチで描かれた花々が、華やかさと爽やかさを同時に演出します。

無地部分にも薄く色をのせることで、上品で洗練された印象に。

日常のコーディネートに華やかさをプラスし、快適に過ごせる一枚としておすすめです。

グレースボタニカル(七分袖)

販売価格: 9,350円(税込)

URL : https://www.majun-okinawa.jp/c/ladies/EEL14047S

