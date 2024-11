大谷翔平のサインボールや総額数千万円に及ぶアイテムも！秋葉原オークション「Japan Culture Festival」出展

秋葉原オークションは、2024年11月17(日)17:00〜19:00に秋葉原UDXで開催する「Japan Culture Festival(ジャパンカルチャーフェスティバル)」へ出展します。

秋葉原オークション「Japan Culture Festival」出展

秋葉原オークションは、2024年11月17(日)17:00〜19:00に秋葉原UDXで開催する「Japan Culture Festival(ジャパンカルチャーフェスティバル)」へ出展。

【出展について】

ホームランボールが6億円で取引されるなど世界の注目を集める話題沸騰中の大谷選手のサイン入りボールやユニフォーム、ダルビッシュ有選手のユニフォームや、未開封の北米版レトロゲームNintendo Entertainment System“Super Mario Bros. 3”、“Dragon Warrior”、“Super Mario Kart”などのビデオゲーム、映画制作に使用されたAKIRAの貴重なセル画、さらに、希少ソフビ「ガラモン」「カネゴン」(マルサン第1期・第2期)、アパレルでは、1922年&1937年のヴィンテージLevi’s 501xx、世界で人気のアニメTシャツも登場します。

いずれも真作保証付きの逸品揃いで、世界中のコレクターが注目する往年のアイテムがこのオークションに集結。

ファン垂涎のアイテムが多数ラインナップ!

この特別なコレクションイベントへのご参加をお待ちしています。

オンラインカタログも公開中です。

【オークション&下見情報】

オークション開催日 : 2024年11月17日(日)17:00〜19:00

会場下見 : 秋葉原UDX内“Japan Culture Festival”会場にて

(2024年11月15日(金)〜11月17日(日))

オンライン入札 : 会場にお越しになれない方も、ご自宅のPC・携帯からも簡単に参加可能です。

(参加費:無料)

落札アイテム発送 : 海外配送対応可

オークション参加登録: 無料。

参加ご希望の方は事前登録をお願いします。

(参加登録:無料、落札時手数料10%)

https://auction-hall.com

【Japan Culture Festival/ジャパン カルチャー フェスティバル】

「ジャパン カルチャー フェスティバル」は、日本の伝統文化や大衆文化、伝統工芸を愛でるお祭りイベントとして、昭和から令和に至るまでの日本文化の魅力と風情を存分に感じ、親しみ、楽しめる催しです。

「日本の伝統芸能や文化を次世代に伝え、世界に発信する」をテーマに掲げ、「伝統文化」「食文化」「屋台体験」「パフォーマンス」「エンターテイメント」の5つのコンセプトで構成されています。

子供から大人まで、そして家族連れや海外の方々も一緒に楽しめるイベントです。

開催日 : 2024年11月15日(金)〜11月17日(日)

場所 : 秋葉原UDX 4階 ギャラリー

所在地 : 東京都千代田区外神田4-14-1

アクセス : JR秋葉原駅電気街口 徒歩3分

公式サイト: https://japan-culture-festival.jp

<後援>

千代田区観光協会 https://visit-chiyoda.tokyo/

