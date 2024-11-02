【速レポ】モンパチフェス＜What a Wonderful World!!24＞、晴天のもと開幕
モンパチフェスこと＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24＞が11月2日(土)、沖縄・宜野湾マリーナトロピカルビーチ特設会場で開幕となった。
◆＜モンパチフェス＞ 画像
宜野湾マリーナトロピカルビーチ上空は晴天。14時現在気温28度、Tシャツ姿で十分汗ばむ野外フェス日和だ。数日前には台風21号の影響も心配されたが、11時の開場と同時に大勢のオーディエンスが場内に詰めかけ、エメラルドグリーンの海がまばゆい砂浜に位置するハブSTAGEにそよぐ風が、灼熱の場内を爽やかなものにしてくれる。
なお、明日2日目はTHE ORAL CIGARETTESに代わって、2024年2枚目のコラボCDをリリースしたワニパチ(MONGOL800 × WANIMA)が出演することが発表となっているほか、同じく2日目の豪華セッション『WWW!! Special Session Sami-T(fr Mighty Crown) Presents “Musical Gathering”』のセッションゲストとして、横山剣(CRAZY KEN BAND)、島袋優(BEGIN)、キヨサク(MONGOL800)の参加が決定した。
＜What a Wonderful World!!24＞公式アプリは、出演アーティストの楽曲(Short ver.)をまとめたプレイリストが聴けるほか、タイムテーブルやエリアマップはもとより、最新ニュースをチェックできるなど便利だ。ダウンロードは、各アプリストアから。
BARKSは2024年も＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24＞出演全アーティストのクイックレポートをお届けします。
写真◎macoty
◆BARKS内＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24＞特集
■＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24＞
11月3日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場
〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1
open11:00 / start13:00
※雨天決行／荒天中止
▼出演アーティスト ※五十音順
【11/2(土) Day1】
MONGOL800｜Awich / 奥田民生(弾き語り) / サンボマスター / スターダスト☆レビュー / BE:FIRST / WANIMA / WWW!! Special Session古謝美佐子＋玉城千春(Kiroro) Presents “Okinawa moon” / デラックス×デラックス(OA)
【11/3(日) Day2】
MONGOL800｜ALI / クレイジーケンバンド / SPECIAL OTHERS / HYDE / レキシ / WWW!! Special Session Sami-T(fr Mighty Crown) Presents “Musical Gathering” / ワニパチ(MONGOL800 × WANIMA) / 奢る舞けん茜(OA)
パワーパフボーイズ with 名護高校ダンス部 (両日 / OA)
▼チケット (前売)
各1日券：11,000円(税込)
2日通し券：20,000円(税込)
中高生券：4,500円(税込)
※中高生チケットは1日券のみ、一般発売からの販売となります。
※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。
※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。
一般発売日：9月6日(金) 12:00〜
（問）PM AGENCY 098-898-1331
【＜What a Wonderful World!!24＞公式アプリ】
▼App Store(iOS)
https://apps.apple.com/jp/app/what-a-small-world-2021/id1587289147
▼Google Play(Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.eplus.mongol800ga
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