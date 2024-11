公式パートナーシップ就任！ハイセンス「FIFAクラブワールドカップ2025」

ハイセンスは、新しいFIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナーシップに就任しました。

ハイセンスは、新しいFIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナーシップに就任しました。

FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏、FIFA事務総長のマティアス・グラフストロム氏、そしてハイセンスグループの会長である賈少謙氏が出席したイベントで発表。

パートナーシップの発表に際して、FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏は次のように述べました。

「グローバル市場のリーディングブランドであるハイセンスをFIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナーとして迎え入れられることを非常に嬉しく思います。

ハイセンスの革新と技術へのコミットメントは、このトーナメントのビジョンと一致しており、世界中の32の最高チームが集まり、クラブサッカーを革命的に変える忘れられない大会を実現します。」

「このパートナーシップにより、ファンはピッチ内外でトーナメントに関与するユニークな方法が提供され、FIFAクラブワールドカップ(TM)が繁栄するための技術革新に基づく基盤が築かれます。」

新しいFIFAクラブワールドカップ2025(TM)は、世界の32のトップクラブを4年ごとに団結させます。

この初回版のトーナメントとのパートナーシップは、ハイセンスが世界で最も人気のあるスポーツとクラブチームのファンの間でグローバルブランドをさらに成長させる完璧なプラットフォームを提供し、ハイセンスのテレビを通じて最先端の技術と家電を披露する機会となります。

ハイセンスグループの会長、賈少謙氏は次のように加えました。

「FIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナーであることを誇りに思います。この大会は、6つのコンフェデレーションからのトップクラブによる競技であり、チャンピオン同士の対話であり、一流の卓越性の衝突です。これは、ハイセンスが追求するチャンピオン精神や、世界クラスの企業およびブランドを築くという最新の企業目標と完全に一致します。」

「AIテレビのパイオニアとして、ハイセンスが新たに発表したAI TVシリーズは、FIFAクラブワールドカップ(TM)に最適です。

ハイセンスのAI TVの技術基盤は、独自に開発された大規模言語モデルであり、様々な家電カテゴリーでの継続的なスマートアップグレードをサポートし、ユーザー体験と市場競争力を大幅に向上させます。

FIFAと共に、ハイセンスは世界中の観客に最高のクラブワールドカップ(TM)を提供します。」

ハイセンスは、トップレベルのスポーツ協賛に引き続き注力しながら、世界クラスの企業およびブランドを構築することを目指しています。

FIFAクラブワールドカップ2025(TM)の公式パートナーとして正式に契約を結ぶことで、地球上の新しいプレミアクラブ競技を通じて、ハイセンスはスポーツマーケティング戦略を進展させ、グローバル化の努力を加速させています。

