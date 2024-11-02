【洪水警報】和歌山県・海南市に発表
気象台は、午後3時13分に、洪水警報を海南市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を御坊市、九度山町、広川町に発表しました。
北部では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
■海南市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■橋本市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■有田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■御坊市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
■紀の川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
3時間最大雨量 100mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■岩出市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
3時間最大雨量 100mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■紀美野町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■かつらぎ町かつらぎ
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■九度山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■高野町
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■湯浅町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
■広川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm
■有田川町吉備金屋
□洪水警報
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
■有田川町清水
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 100mm
■美浜町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 70mm