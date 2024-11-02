【洪水警報】奈良県・大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市北部、御所市などに発表
気象台は、午後3時6分に、洪水警報を大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市北部、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、斑鳩町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、黒滝村、野迫川村に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】奈良県・大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市北部、御所市などに発表
奈良県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。北部では、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■奈良市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
2日夕方に警戒
■大和高田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■大和郡山市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方に警戒
■天理市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■橿原市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■桜井市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■五條市北部
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■五條市南部
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方に警戒
■御所市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■生駒市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方に警戒
■香芝市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■葛城市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■宇陀市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■平群町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
■三郷町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
■斑鳩町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■安堵町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方に警戒
■川西町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
■田原本町
□大雨警報
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■高取町
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■明日香村
□大雨警報
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■上牧町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■王寺町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■広陵町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■河合町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■吉野町
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■大淀町
□大雨警報
・土砂災害
2日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
2日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■黒滝村
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒
■天川村
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方に警戒
■野迫川村
□洪水警報【発表】
2日夕方に警戒