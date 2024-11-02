気象台は、午後3時6分に、洪水警報を大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市北部、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、斑鳩町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、黒滝村、野迫川村に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】奈良県・大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市北部、御所市などに発表

奈良県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。北部では、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■奈良市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

2日夕方に警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報2日夕方に警戒■大和高田市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■大和郡山市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報2日夕方に警戒■天理市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■橿原市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■桜井市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■五條市北部□大雨警報・土砂災害2日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水2日夕方に警戒3時間最大雨量 70mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■五條市南部□大雨警報・土砂災害2日夕方に警戒■御所市□大雨警報・土砂災害2日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■生駒市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報2日夕方に警戒■香芝市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■葛城市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■宇陀市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒3時間最大雨量 70mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■平群町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm■三郷町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm■斑鳩町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■安堵町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報2日夕方に警戒■川西町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm■田原本町□大雨警報・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■高取町□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■明日香村□大雨警報・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■上牧町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■王寺町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■広陵町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■河合町□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■吉野町□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■大淀町□大雨警報・土砂災害2日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水2日夕方に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■黒滝村□洪水警報【発表】2日夕方に警戒■天川村□大雨警報・土砂災害2日夕方に警戒■野迫川村□洪水警報【発表】2日夕方に警戒