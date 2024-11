英2部チャンピオンシップで首位をひた走るサンダーランドは絶対的主力選手の流出危機に直面している。



『Fichajes』によると、ウェストハム・ユナイテッドはサンダーランドに所属する19歳MFジョーブ・ベリンガムの獲得を目指しているという。



現在レアル・マドリードで大活躍するイングランド代表MFジュード・ベリンガムの弟であるジョーブ・ベリンガム。2023年7月にバーミンガム・シティからサンダーランドに完全移籍を果たした同選手は19歳ながらクラブの中心選手として活躍。今季もリーグ戦全12試合に先発出場しており、2ゴール1アシストを記録。首位をひた走るサンダーランドを牽引するなど若くして絶対的な地位を築いている。





That is some strike from Jobe Bellingham! #EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/zQYAh4U7IX