¡Ö°ä»º4,100Ëü±ß¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ¹½÷¤Ë¡×°ä¸À¤ò°ä¤·Â¾³¦¤·¤¿ÁÄÉã¡Ä¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÂå½±ÁêÂ³¤·¤¿¡ÖÂ¹¡×¤¬°äÎ±Ê¬ÀÁµá¤Ç¤¤ë¡ÈÂÅÅö¤Ê¶â³Û¡É¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
Â¹¤Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ°äÎ±Ê¬¤¬°ä¸À½ñ¤ò¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Îã³°Åª¤Ë°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£Â¹¤ØÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Â¹¤Ë°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Î·øÅÄÍ¦µ¤ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤È¤Ï¡©
°äÎ±Ê¬¤È¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡Ê¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É°ìÉô¤Î¼Ô¤ËÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¡¢ÁêÂ³¤Ç¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¼è¤êÊ¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ä¸À½ñ¤¬°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤Î2Ì¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÄ¹½÷¤ËÁ´ºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Ä¹½÷¤Ï¤³¤Î°ä¸À½ñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤òÌ¾µÁÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢ÍÂÃù¶â¤ò²òÌó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ä¸À½ñ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹ÃË¤ÏÄ¹½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤È¤Ï¡¢¿¯³²¤µ¤ì¤¿°äÎ±Ê¬ÁêÅö³Û¤ò¶âÁ¬¤Ç»ÙÊ§¤¦¤è¤¦ÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Ä¹½÷¤ÏÄ¹ÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°äÎ±Ê¬ÁêÅö³Û¤Î¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ä»º¤ÏÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤¹¤°¤Ë´¹¶â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¼«¼Ò³ô¤ä¼«ÂðÉÔÆ°»º¤Ê¤É´¹¶â¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¹½÷¤Ï°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°äÎ±Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¹¤Î°äÎ±Ê¬
Â¹¤Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ°äÎ±Ê¬¤¬¤Ê¤¤
°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼ÔÁêÂ³¿Í¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎË¡Î§¾å¤ÎÉ×¤Þ¤¿¤ÏºÊ
¡¦Âè1½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡£»Ò¤É¤â¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤è¤êÀè¤Ë»àË´¤·¤¿¤êÁêÂ³·ç³Ê¤Ë³ºÅö¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î»Ò¤É¤â¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¹¡£Âå½±ÁêÂ³¡Ë¡£Âå½±¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂ¹¤¬Æ±ÍÍ¤ËÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Â¹¤Î»Ò¤É¤â¤âÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡ÊºÆÂå½±¡Ë¡£
¡¦Âè2½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÉãÊì¡£ÉãÊì¤¬¤¤¤º¤ì¤â»àË´¤·¤Æ¤ª¤êÁÄÉãÊì¤Î¤¦¤ÁÂ¸Ì¿¤Î¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¹¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¹¤Ë°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹
Îã³°Åª¤Ë¡¢Â¹¤¬°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Â¹¤¬°äÎ±Ê¬¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥Â¹¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
2¡¥Â¹¤Î¿Æ¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡Ë¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
3¡¥Â¹¤Î¿Æ¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡Ë¤¬ÁêÂ³¿Í¤«¤éÇÑ½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
4¡¥Â¹¤Î¿Æ¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡Ë¤¬ÁêÂ³·ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
1¡¥Â¹¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Â¹¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÜ»Ò¤Ï¼Â»Ò¤ÈÆ±Åù¤Ë°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¹¤¬ÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼Â»Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯ÁêÂ³¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸¢Íø¤òÍ¤·¡¢°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤âÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÍÜ»Ò¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¾å¤Ï°ìÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂ³Ê¬¤ä°äÎ±Ê¬¤Ê¤ÉÌ±Ë¡¾å¤Î¸¢Íø¤Ï¼Â»Ò¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º®Æ±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥Â¹¤Î¿Æ¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡Ë¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡ÊÂ¹¤Î¿Æ¡Ë¤¬¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´°ÊÁ°¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¹¤¬Âå½±¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤âÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥Â¹¤Î¿Æ¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡Ë¤¬ÁêÂ³¿Í¤«¤éÇÑ½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡ÊÂ¹¤Î¿Æ¡Ë¤¬¡¢ÁêÂ³¿Í¤«¤éÇÑ½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¡ÖÇÑ½ü¡×¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤¬¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¸¢Íø¤òÇíÃ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÌ±Ë¡892¾ò¡Ë¡£
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆµÔÂÔ¤ò¤·¤¿
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤Ë½ÅÂç¤ÊÉî¿«¤ò²Ã¤¨¤¿
¡¦¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃø¤·¤¤Èó¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿
ÁêÂ³¿Í¤«¤é¤ÎÇÑ½ü¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¼«¤é¤¬À¸Á°¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤«¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬°ä¤·¤¿°ä¸À¤Ë½¾¤Ã¤Æ°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÑ½ü¤ÏÂå½±¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÇÑ½ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇÑ½ü¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î»Ò¤É¤â¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¹¡Ë¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤âÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥Â¹¤Î¿Æ¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡Ë¤¬ÁêÂ³·ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡ÊÂ¹¤Î¿Æ¡Ë¤¬¡¢ÁêÂ³·ç³Ê¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³·ç³Ê¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤¬¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¸¢Íø¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼º¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÌ±Ë¡891¾ò¡Ë¡£
¡¦¸Î°Õ¤ËÈïÁêÂ³¿Í¤Þ¤¿¤ÏÀè½ç°Ì¼ã¤·¤¯¤ÏÆ±½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ä¡¢»àË´¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¤¿¼Ô
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤³¤ì¤ò¹ðÈ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤ä¡¢¹ðÁÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¡Ê¤½¤Î¼Ô¤ËÀ§Èó¤ÎÊÛÊÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢»¦³²¼Ô¤¬¼«¸Ê¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÄ¾·Ï·ìÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦º¾µ½¤Þ¤¿¤Ï¶¯Ç÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë°ä¸À¤ò¤·¡¢Å±²ó¤·¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸¤²¤¿¼Ô
¡¦º¾µ½¤Þ¤¿¤Ï¶¯Ç÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ËÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë°ä¸À¤ò¤µ¤»¡¢Å±²ó¤µ¤»¡¢¼è¤ê¾Ã¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤»¤¿¼Ô
¡¦ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÈïÁêÂ³¿Í¤Î°ä¸À½ñ¤òµ¶Â¤¤·¡¢ÊÑÂ¤¤·¡¢ÇË´þ¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï±£Æ¿¤·¤¿¼Ô
ÁêÂ³·ç³Ê¤Ï¡¢Âå½±¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬·ç³Ê»öÍ³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ç³Ê»öÍ³¤Ë³ºÅö¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î»Ò¤É¤â¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¹¡Ë¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤âÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¹¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç
¿Æ¤Ê¤É¤ÎÄ¾·ÏÂºÂ°¤Î¤ß¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Á´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤Ï¡¢2Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò¾è¤¸¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤ò»»Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Â¹¤¬°äÎ±Ê¬¸¢¼Ô¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢Â¹¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤ï¤±¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¡ÖÍÜ»Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
Â¹¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Â¹¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤Î¼Â»Ò¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡¢Ä¹ÃË¡¢Ä¹½÷¡¢Ä¹ÃË¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ëÂ¹¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÜ»Ò¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß2Ê¬¤Î1¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á4Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹ÃË¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß6Ê¬¤Î1¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á12Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹½÷¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß6Ê¬¤Î1¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á12Ê¬¤Î1
¡¦ÍÜ»Ò¡ÊÂ¹¡Ë¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß6Ê¬¤Î1¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á12Ê¬¤Î1
Â¹¤Î¿Æ¤¬»àË´¡¿ÇÑ½ü¡¿ÁêÂ³·ç³Ê¤Î¾ì¹ç
Â¹¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢»àË´¤äÇÑ½ü¡¢ÁêÂ³·ç³Ê¤ÇÁêÂ³¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Â¹¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁêÂ³¸¢¤ò¼º¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÁêÂ³Ê¬¤òÂ¹¤Î¿ô¤ÇÅùÊ¬¤·¤¿³ä¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈïÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¡¢Ä¹ÃË¡¢Ä¹½÷¤¬¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¹ÃË¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤è¤êÀè¤Ë»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹ÃË¤Ë»Ò¤É¤â¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¹¡Ë¤¬2Ì¾¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß2Ê¬¤Î1¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á4Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë1¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß4Ê¬¤Î1¡ÊËÜÍè¤ÎÄ¹ÃË¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡ß2Ê¬¤Î1¡ÊÄ¹ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëÂ¹2Ì¾¤ÇÅùÊ¬¡Ë¡á16Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë2¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß4Ê¬¤Î1¡ÊËÜÍè¤ÎÄ¹ÃË¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡ß2Ê¬¤Î1¡ÊÄ¹ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëÂ¹2Ì¾¤ÇÅùÊ¬¡Ë¡á16Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹½÷¡§2Ê¬¤Î1¡ÊÁ´ÂÎ¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡Ë¡ß4Ê¬¤Î1¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á8Ê¬¤Î1
Âå½±ÁêÂ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ä°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤Î·×»»¤Ï¤ä¤äÊ£»¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ØÁêÃÌ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¹¡Ö¼«Ê¬¤Î°äÎ±Ê¬¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡©¡×
Â¹¤Ë°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Â¹¤¬¼«Ê¬¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°äÎ±Ê¬¤ò·×»»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤ÎÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿Îã¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÁ°Äó¤Ç°äÎ±Ê¬¤ò·×»»¤¹¤ëÎ®¤ì¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·×»»Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁêÂ³¿Í¡§ÇÛ¶ö¼Ô¡¢Àè¤Ë»àË´¤·¤¿Ä¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë2Ì¾¡¢Ä¹½÷
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°ä»ºÁí³Û¡§4,100Ëü±ß
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÉéºÄÁí³Û¡§100Ëü±ß
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë3Ç¯Á°¤Ë¡¢Ä¹½÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿¤·¤¿ºâ»º¡§2,000Ëü±ß
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤ÏÄ¹½÷¤ËÁ´ºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë»Ý¤Î°ä¸À½ñ¤ò°ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉéºÄ¤âÁ´³ÛÄ¹½÷¤¬ÉéÃ´¤·¤¿
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë·×»»¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢·×»»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç°äÎ±Ê¬·×»»¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°äÎ±Ê¬·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëºâ»º¤ò·×»»¤¹¤ë
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëºâ»º¡×¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£°äÎ±Ê¬·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëºâ»º¤Ï¡¢¼¡¤Î¼°¤Ç»»Äê¤·¤Þ¤¹¡ÊÆ±1043¾ò1¹à¡Ë¡£
°äÎ±Ê¬·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëºâ»º¡áÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³³«»Ï¤Î»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¤·¤¿ºâ»º¤Î²Á³Û¡Ü°ìÄê¤ÎÂ£Í¿ºâ»º¤Î²Á³Û¡ÝºÄÌ³¤ÎÁ´³Û
¡Ö°ìÄê¤ÎÂ£Í¿ºâ»º¡×¤È¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬¤·¤¿Â£Í¿¤Î¤¦¤Á¡¢¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë·¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³³«»ÏÁ°¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¤·¤¿Â£Í¿
¡¦ÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³³«»ÏÁ°¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤·¤¿Â£Í¿
¡¦»þ´ü¤òÌä¤ï¤º¡¢Åö»ö¼ÔÁÐÊý¤¬°äÎ±Ê¬¸¢Íø¼Ô¤ËÂ»³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤¿Â£Í¿
Îã¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢°äÎ±Ê¬·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëºâ»º¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÎ±Ê¬·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëºâ»º¡á4,100Ëü±ß¡Ü2,000Ëü±ß¡Ý100Ëü±ß¡á6,000Ëü±ß
¼«Ê¬¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¼¡¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Îã¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¡§4Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë1¡§16Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë2¡§16Ê¬¤Î1
¡¦Ä¹½÷¡§8Ê¬¤Î1
°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤ò¾è¤¸¤Æ°äÎ±Ê¬³Û¤ò»»Äê¤¹¤ë
°äÎ±Ê¬·×»»¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëºâ»º¤Î³Û¤Ë°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤ò¾è¤¸¤Æ¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°äÎ±Ê¬³Û¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¡§6,000Ëü±ß¡ß4Ê¬¤Î1¡á1,500Ëü±ß
¡¦Ä¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë1¡§16Ê¬¤Î1¡á375Ëü±ß
¡¦Ä¹ÃË¤Î»Ò¡ÊÂ¹¡Ë2¡§16Ê¬¤Î1¡á375Ëü±ß
¡¦Ä¹½÷¡§8Ê¬¤Î1¡á750Ëü±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îã¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¹1¤ÈÂ¹2¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ375Ëü±ß¤Î°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤ò¶âÁ¬¤Ç»ÙÊ§¤¦¤è¤¦ÀÁµá¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¹¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Äµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
Â¹¤¬¼«¿È¤Ë°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°äÎ±Ê¬¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤ËÊÛ¸î»Î¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬°ä¤·¤¿°ä¸À¤äÀ¸Á°Â£Í¿¤Ç°äÎ±Ê¬¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Áá´ü¤ËÊÛ¸î»Î¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÁµá¸å¤Ë°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÔÍø¤ÊÆâÍÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÁµá¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÊÛ¸î»Î¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
´ü¸ÂÆâ¤Ë°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤ò¤¹¤ë
ÊÛ¸î»Î¤ØÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤ò¤·¤Þ¤¹¡£°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤Î´ü¸Â¤ÈÀÁµáÊýË¡¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡¥°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤Î´ü¸Â
°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤Î´ü¸Â¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤È°äÎ±Ê¬¿¯³²¤Î»ö¼Â¡Ê°ä¸À½ñ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡ÊÆ±1048¾ò¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¤â¤Ï¤ä°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë´ü¸Â¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤ÎÊýË¡
°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÌ³¾å¤Ï¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë´ü¸ÂÆâ¤ËÀÁµá¤·¤¿¤È¤Î¾Úµò¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¸ýÆ¬¤äÉáÄÌÍ¹ÊØ¤ÇÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áê¼êÊý¤«¤é¡Ö´ü¸ÂÆâ¤Ë¤ÏÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤òÊ¤¤»¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼êÊý¤¬ÀÁµá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤¬Áê°ã¤·¡¢¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄ´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´Ää¤È¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÄ´Ää°Ñ°÷¤¬°Õ¸«¤òÄ´Ää¤·¡¢¹ç°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
Ä´Ää¤Ç¤â°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤òÇ§Äê¤·¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤¬²¼¤·¤¿·ëÏÀ¡ÊÈ½·è¡Ë¤Ë¤Ï¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë¹µÁÊ¤Î¼êÂ³¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÁÐÊý¤¬½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¹¤Ø¤ÎÁêÂ³¡¢°äÎ±Ê¬ÂÐºö
°äÎ±Ê¬¤ÈÂ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¹¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¹¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤äÂå½±¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Îã³°Åª¤Ë°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¹¤¬°äÎ±Ê¬¿¯³²¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤ä¡¢ºâ»º¤ò°ä¤¹Î©¾ì¤È¤·¤Æ°äÎ±Ê¬ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£
·øÅÄ Í¦µ¤
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê