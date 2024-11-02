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気象台は、午後2時28分に、洪水警報を橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町かつらぎ、九度山町、高野町、有田川町吉備金屋に発表しました。また大雨警報（浸水害）を紀の川市、湯浅町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】和歌山県・橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町かつらぎなどに発表

北部では、2日夕方まで低い土地の浸水に、2日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■海南市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■橋本市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■有田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■紀の川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■岩出市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■紀美野町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■かつらぎ町かつらぎ
□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■九度山町
□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■高野町
□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■湯浅町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■有田川町吉備金屋
□洪水警報【発表】
　2日夜のはじめ頃にかけて警戒

■美浜町
□大雨警報
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm