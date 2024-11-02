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気象台は、午後2時28分に、大雨警報（土砂災害）を五條市南部、天川村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を橿原市、御所市、葛城市、宇陀市、安堵町、川西町、田原本町、明日香村、大淀町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】奈良県・五條市南部、天川村に発表

南部では、2日夕方まで土砂災害に警戒してください。北部では、2日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■奈良市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夕方にかけて警戒

■大和高田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■大和郡山市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夕方にかけて警戒

■天理市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■橿原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■桜井市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■五條市北部
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■五條市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒

■御所市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■生駒市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夕方にかけて警戒

■香芝市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■葛城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■宇陀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■平群町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■三郷町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■斑鳩町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■安堵町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夕方にかけて警戒

■川西町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■田原本町
□大雨警報【発表】
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■明日香村
□大雨警報【発表】
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■上牧町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■王寺町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■広陵町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■河合町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■大淀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■天川村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒