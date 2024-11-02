【大雨警報】奈良県・五條市南部、天川村に発表
気象台は、午後2時28分に、大雨警報（土砂災害）を五條市南部、天川村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を橿原市、御所市、葛城市、宇陀市、安堵町、川西町、田原本町、明日香村、大淀町に発表しました。
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南部では、2日夕方まで土砂災害に警戒してください。北部では、2日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■奈良市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
2日夕方にかけて警戒
■大和高田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■大和郡山市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方にかけて警戒
■天理市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■橿原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■桜井市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■五條市北部
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■五條市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
■御所市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■生駒市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方にかけて警戒
■香芝市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■葛城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■宇陀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■平群町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■三郷町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■斑鳩町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■安堵町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夕方にかけて警戒
■川西町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■田原本町
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■明日香村
□大雨警報【発表】
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■上牧町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■王寺町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■広陵町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■河合町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■大淀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■天川村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒