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気象台は、午後2時28分に、洪水警報を大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、忠岡町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】大阪府・大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市などに発表

大阪府では、2日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大阪市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■堺市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■豊中市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■池田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■吹田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■泉大津市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■高槻市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■守口市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■枚方市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■八尾市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■富田林市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■寝屋川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■河内長野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■松原市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■大東市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■和泉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■柏原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■羽曳野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■門真市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■摂津市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■高石市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■藤井寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■東大阪市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■四條畷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■交野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒

■大阪狭山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■豊能町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■能勢町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■忠岡町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　2日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm