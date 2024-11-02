【洪水警報】大阪府・大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市などに発表
気象台は、午後2時28分に、洪水警報を大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、忠岡町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】大阪府・大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市などに発表
大阪府では、2日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大阪市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■堺市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■豊中市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■池田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■吹田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■泉大津市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■高槻市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■守口市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■枚方市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■八尾市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■富田林市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■寝屋川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■河内長野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■松原市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■大東市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■和泉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■柏原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■羽曳野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■門真市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■摂津市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■高石市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■藤井寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■東大阪市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■四條畷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■交野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■大阪狭山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■豊能町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■能勢町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■忠岡町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm