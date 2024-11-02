松本vs宮崎 スタメン発表
[11.2 J3第35節](サンアル)
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
MF 25 中村仁郎
MF 46 安永玲央
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 15 辻岡佑真
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 34 遠藤光
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 57 植田峻佑
DF 35 江川慶城
MF 5 坂井駿也
MF 14 五月田星矢
MF 42 永長鷹虎
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
MF 25 中村仁郎
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 15 辻岡佑真
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 34 遠藤光
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 57 植田峻佑
DF 35 江川慶城
MF 5 坂井駿也
MF 14 五月田星矢
MF 42 永長鷹虎
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
監督
大熊裕司