【洪水警報】奈良県・奈良市、大和郡山市、生駒市、安堵町に発表
気象台は、午後2時17分に、洪水警報を奈良市、大和郡山市、生駒市、安堵町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を大和郡山市、天理市、五條市北部、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、王寺町、広陵町、河合町に発表しました。
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北部では、2日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■奈良市
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■大和高田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■天理市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■桜井市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■五條市北部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■生駒市
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■香芝市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■平群町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■三郷町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■斑鳩町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■安堵町
□洪水警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
■上牧町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■王寺町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■広陵町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■河合町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
2日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm