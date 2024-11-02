¡ÚÆüËÜ£Ó¡ÛÂè£¶Àï¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤Ç£³Æü¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¡¡Âè£µÀï¤«¤éÆüÄø¤¬£²Æü´Ö¶õ¤¯¤³¤È¤Ë
¡¡£Î£Ð£Â¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï£²Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¡Ê£²Æü¡á²£ÉÍ¡Ë¤ò±«Å·¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüÄø¤Ï½ç±ä¤Ë¡£Âè£¶Àï¤Ï£³Æü¤Ë¡¢Âè£·Àï¤Ï£´Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Âè£¶Àï¤Î»î¹ç³«»Ï»þ¹ï¤ÏÆüÄø¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢£±£¸»þ£³£°Ê¬¤«¤é£±£¸»þ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯Ï¢¾¡¤·¤¿¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£³Ï¢ÇÔ¡££²¾¡£³ÇÔ¤È£Ä£å£Î£Á¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡££²Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤Ï£Ä£å£Î£Á¤¬Âç´Ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¸¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£±Æü¤Î°ÜÆ°Æü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£²Æü´Ö¡¢ÆüÄø¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åê¼êµ¯ÍÑ¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤Î±«¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ÔÊý¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£