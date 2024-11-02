´ØÅì¡¡Âç±«¥Ô¡¼¥¯¤ÏÍ¼Êý¡ÁÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¡¡±è´ßÉô¤Ç¤Ï²£²¥¤ê¤Î±«¤â¡¡Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É·Ù²ü
3Ï¢µÙ½éÆü¤Îº£Æü2Æü(ÅÚ)¡¢¸á¸å¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¥¨¥ê¥¢¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ï¡¢Ãëº¢¤«¤é±«±À¤Î¤¹¤´Ö¤ËÆþ¤ë¾®¹¯¾õÂÖ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌýÃÇ¶ØÊª¡£Í¼Êý¤«¤éµÞ¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°ìµ¤¤ËÆ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¡£±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢²£²¥¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤¿¤á·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¡¡·ÙÊóµéÂç±«¥¨¥ê¥¢¤ÏÅì¤Ø
ÂæÉ÷¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï11·î¤È¤·¤ÆµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Ç¯¤Î11·î¤Î±«ÎÌ¤Ï100¥ß¥êÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î2ÇÜ¡Á3ÇÜ¤Î±«¤¬¤¿¤Ã¤¿24»þ´Ö¤Ç¥¶¥Ã¤È¹ß¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇß±«Ëö´ü¤ÎÂç±«¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1»þ´Ö±«ÎÌ¤ÎÆüºÇÂçÃÍ¤Ï¡¢¾¾»³¶õ¹Á¤Ç78.5¥ß¥ê¡¢¾¾»³»Ô¤Ç78.0¥ß¥ê(¤È¤â¤Ë11»þ27Ê¬¤Þ¤Ç)¤È¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±«±À¤ÎÆ°¤¤ÏÁá¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤ÎÂç±«¤ÏÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶áµ¦¡¦ËÌÎ¦¡¦Åì³¤¤ÏÃë²á¤®¡ÁÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ØÅì¤ÏÍ¼Êý¡ÁÌë¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤¿¤á¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¡¡Í¼Êý¤«¤éµÞ¤Ë±«¡¦É÷¶¯¤Þ¤ë¡¡Æ»Ï©´§¿å¤Ê¤É·Ù²ü
´ØÅì¤Ï¡¢º£Æü2Æü13»þÈ¾¸½ºß¡¢±«±À¤Î¤¹¤´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢±«¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÌýÃÇ¶ØÊª¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯Í¼Êý¡ÁÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ï¡¢´ØÅìÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¡ÖÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¡×¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¡Ö²£²¥¤ê¤Î±«¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Æ»Ï©¤¬°ìµ¤¤Ë´§¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü3Æü¡¦4Æü¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ
2Æü(ÅÚ)21»þ°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤¬»ß¤à½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤Ï²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü3Æü(Æü:Ê¸²½¤ÎÆü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü2Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¸µÂæÉ÷21¹æ¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±«¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢µÜºê»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹31.0¡î¤ò´ÑÂ¬(11·î1°Ì¤ÎÃÍ¤ò¹¹¿·)¤¹¤ë¤Ê¤É¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬15¡îÁ°¸å¤È¡¢¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡£¾åÃå¤¬¤Ê¤¤¤È¥Ò¥ó¥ä¥ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü3Æü(Æü:Ê¸²½¤ÎÆü)¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï22¡î¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤Ê¤·¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¡¢½ê¡¹¤Ç²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤ÍÃå¤Ê¤ÉÉþÁõ¤Ç¾å¼ê¤¯Ä´Àá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¨Àá³°¤ì¤ÎÂç±«¤Ë·Ù²ü¡¡³¹Ãæ¤Î´í¸±²Õ½ê
¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈòÆñ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤Î1³¬°Ê¾å¤Î¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬Áý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¿»¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤òÊâ¤¯»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£¿å¤ÎÎ®¤ì¤ËÂ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¦¹Â¤ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢¿å¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÀ¤Ê¤É¤ÇÂ¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤½ê¤òÄÌ¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äã¤¤½ê¤òÄÌ¤ëÆ»Ï©¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£