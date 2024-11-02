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11·î6Æü21»þ¡ÖDocumentary -- Episode 3 ¡ÈANTENNA¡É¡× Part 2
11·î11Æü21»þ¡ÖDocumentary -- Episode 3 ¡ÈANTENNA¡É¡× Part 3
11·î16Æü21»þ¡ÖDocumentary -- Episode 3 ¡ÈANTENNA¡É¡× Part 4
11·î21Æü21»þ¡ÖDocumentary -- Episode 3 ¡ÈANTENNA¡É¡× Part 5
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5th Original Full Album¡ØANTENNA¡Ù
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01. ANTENNA
02. Magic
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04. Blizzard
05. ¥±¥»¥é¥»¥é
06. Soranji
07. ¥¢¥ó¥é¥Ö¥ì¥¹
08. Loneliness
09. norn
10. Üô
11. Doodle
12. BFF
13. Feeling
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¡ÎBlu-ray / DVD¡Ï
Documentary -- Episode 3 ¡ÈANTENNA¡É
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Blu-ray / DVD ¡ØThe White Lounge in CINEMA¡Ù
Special Site¡§https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/
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2023Ç¯12·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãMrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR ¡ÈThe White Lounge¡É¡ä¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú·à¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Á´±éÁÕ¶Ê¤¬¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â²Ã¤¨¡¢±Ç²è¡ØMrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA¡Ù¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ17²¯±ß¤òÆÍÇË¡Ê2024Ç¯10·î17Æü¸½ºß¡Ë¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¿ë¤Ë±ÇÁü¾¦ÉÊ²½¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢½éÆü¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤Ê¤É¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£
Opening
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The White Lounge
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Folktale
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#4 È¿¼Í
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Coffee
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PARTY
#6 ÀÄ¤µ¤Î¥«¥±¥é
Interlude
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Just a Friend
Attitude
#7 µõ¹½¤ÈµõÌµ
Interlude
Feeling
Interlude
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Soranji
#8 ËÍ¤Î⼀Éô
The White Lounge -reprise-
#9 ½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê
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¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥é¥ó¥×¡Ê¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿»ÈÍÑ¡Ë
¡¦TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¿TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼»ÅÍÍ)¡Ë¡Ê¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿»ÈÍÑ¡Ë
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